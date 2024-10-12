Орієнтир, що вказував на надію: сторіччя народження Слуги Божого Міхая Неамцу

Молитвою при гробі святого Петра румунська греко-католицька громада та представники Василіянського Чину відзначили сторіччя від дня народження Слуги Божого брата Міхая Неамцу, ЧСВВ, молячись за його прославу як блаженного Католицької Церкви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У суботу, 12 жовтня 2024 р., в крипті базиліки Святого Петра у Ватикані, на престолі поблизу гробу святого апостола Петра, Преосвященний Крістіан Думітру Крішан, Єпископ-помічник архиєпархії Фаґараша і Альба-Юлії Румунської Греко-Католицької Церкви, звершив Божественну Літургію у візантійсько-румунському обряді з нагоди 100-річчя від дня народження Слуги Божого брата Міхая Неамцу, ЧСВВ (1924-2000). У молитві Євхаристійної жертви єдналися Глава Угорської ГКЦ Преосвященний Фюлеп Кочіш, Митрополит Гайдудорозький, Протоархимандрит Василіянського Чину святого Йосафата о. Роберт Лисейко та інші священники, між якими постулятор беатифікаційного процесу о. Васіле Ман, віце-ректор Папської румунської колегії в Римі.

Провідник у надії

Проповідуючи під час Святої Літургії, владика Крістіан зазначив, що ми можемо собі тільки уявити, наскільки брат Міхай хотів би прибути до цієї базиліки, молитися поблизу гробу святого Петра, адже «зі свого села Прілоґа він молився, щоб міцніла католицька віра в його регіоні». Й у цьому ченцеві численні люди знаходили не просто духовного батька, якого всі ми потребуємо, але, насамперед, «орієнтир, який вказував на надію, що ніколи не розчаровує», тобто впевненість у тому, що «Господь Ісус Христос, незважаючи на негаразди історії, адже це був період комунізму, перемагає проблеми, страхи та тривоги».

Як зазначив проповідник, брат Міхай мав дар «відкривати й ділитися тим, як Божа рука присутня в створінні, в рослинах». Але разом з лікувальними чаями, які він умів підбирати для всіх, хто шукав його допомоги, він «насамперед умів провадити до Господа, джерела справжнього оздоровлення». «Він лікував не тільки тіла, але в першу чергу – душі», – сказав єпископ Крістіан, зауваживши, що оскільки беатифікаційний процес брата Міхая вже на римському етапі, то в певному сенсі він таки прибув до Риму. «І сьогодні ми дякуємо Господеві за те, що дарував нашій греко-католицькій Церкві цього великого свідка віри. І за його прикладом повторюємо, як він казав, що ми були створені з нічого, але ми удостоїлися великої гідності, нашою місією є царювати разом з Христом».

Після Святої Літургії владика Крістіан прочитав молитву за прославу Слуги Божого брата Міхая.

Біографічна довідка

Міхай Неамцу народився 12 жовтня 1924 року в селі Прілоґ, повіт Сату-Маре на півночі Румунії в багатодітній сім’ї. В ранньому віці відчув покликання до чернечого життя та подався до василіанського монастиря Матері Божої в Біксаді. Але на заваді вступові до монастиря стала недуга, й через два роки він повернувся до рідного села. Згодом він отримав дар духовного провідництва та лікування травами. Брат Міхай допомагав нужденним, приводив до віри атеїстів, наставляв заблукалих, зцілював хворих, втішав засмучених. З часом він став відомим по всій країні та за її межами. Він знаходив час, щоб познайомитися з тими, хто до нього приходив, і з любов'ю та терпеливістю відповідав на їхні запитання, чи вони стосувалися повсякденного життя, чи прохань про лікування.

Численні чудесні зцілення і навернення підтверджені в Румунії і за кордоном. Перебуваючи під постійним наглядом спецслужби «Секурітате», він ніколи не був позбавлений можливості здійснювати свою діяльність. Його віра в те, що хворобу можна вилікувати, випливала з переконання, що кожна людина носить Божий образ. Він закликав тих, хто відвідував його, молитися і продовжувати лікування, призначене лікарями, а також заохочував до свідомого приймання Святого Причастя. Чернець також засвідчив мужність чеснотливого життя, незважаючи на фізичні та соціальні труднощі.

Брат Міхай був прийнятий до Чину Святого Василія Великого 2 лютого 1981 року, в умовах підпільної Румунської Греко-Католицької Церкви, і склав довічні обіти 1 січня 1986 року. Відійшов до Господа 23 червня 2000 року. Триває його беатифікайний процес.