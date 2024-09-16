Завершився 53 Міжнародний євхаристійний конгрес: братерство – це імператив

Папський легат, кардинал Бальтаcар Енріке Поррас Кардосо, вислужений Архиєпископ Каракаса, очолив у неділю заключну Святу Месу 53-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу, що проходив у Кіто, Еквадор. У проповіді він закликав дбати про тих, хто «відчуває голод їжі та гідності». Наступний такий конгрес відбудеться в Сіднеї, Австралія, у 2028 році.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Isabella Piro – Ватикан

У неділю, 15 вересня 2024 р., в Парку Двохсотріччя в Кіто, столиці Еквадору, відбулося завершальне богослужіння 53-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу, який від 8 вересня відбувався на тему «Братерство, щоб зцілити світ». Statio Orbis, тобто молитву за увесь світ, очолив Папський легат кардинал Бальтасар Енріке Поррас Кардосо, вислужений Архиєпископ Каракаса. Це місто було обране на проведення конгресу в контексті 150-річчя посвячення Еквадору Пресвятому Ісусовому Серцю.

Заопікуватися тими, хто відчуває голод хліба і голод гідності

І саме на аспекті братерства кардинал Поррас зосередив свою проповідь. «Для християн, – сказав він, – братерство – це не варіант, а євангельський імператив». Адже йдеться про узи союзу між людьми як вираження автентичного Божого синівства, з повагою до гідності особи, рівності прав і солідарності одні з одними. З цього випливає покликання на Пресвяту Євхаристію не як на «простий спогад, але як на пам'ять» про Благо, яке притягує нас до себе. «Євхаристія, – підкреслив він далі, – усуває голод за матеріальними речами і запалює бажання служити, вона піднімає нас з нашої зручної осілості і нагадує нам, що ми є не тільки устами, щоб їсти, але й руками, щоб нагодувати нашого ближнього». З огляду на це, як підкреслив проповідник, потрібно «дбати про тих, хто відчуває голод їжі та голод гідності», адже «братерство віруючого, яке живиться Євхаристією, перемінює стосунки з іншими».

Пресвята Євхаристія розширює горизонти

Вислужений Архиєпископ Каракаса підкреслив, що піклування про спільний дім також є плодом братерства: «У Латинській Америці, континенті, спустошеному нераціональною експлуатацією природи, – зауважив він, – екологічний вимір набуває “статусу” чесноти, яку потрібно будувати». Врешті, кардинал закликав численних учасників богослужіння вирушити з Кіто з «багажем, повним свідчень, сповнених надії, і з упевненістю, що Пресвята Євхаристія і набожність до Ісусового Серця розширять горизонти нашого життя, щоб краще служити суперечливому, пораненому, але відкупленому у Христі світові, маючи на меті його переображення».

Наступна зустрічі – у Сіднеї

Перед кінцевим благословенням Папський легат оголосив, що наступний Міжнародний Євхаристійний Конгрес, 54-й з черги, відбудеться у 2028 році в Сіднеї. Австралійська делегація, присутня в Кіто, з ентузіазмом зустріла цю новину, після чого було показано відео, яке розповіло про те, як Церква в цій країні вже готується до події, яка відбудеться рівно через сто років після першого Конгресу в Австралії, який був проведений в 1928 році.

Величава процесія вулицями міста

Напередодні, в суботу, 14 вересня, на площі Святого Франциска була відслужена Свята Меса, яка завершилася процесією з Пресвятими Дарами вулицями історичного центру столиці Еквадору. Процесія проходила дорогами, вистеленими квітковими килимами, декорованих з цієї нагоди Євхаристійними мотивами. Під час ходи відбулися сім зупинок, під час яких підносилися молитви в намірах Святішого Отця, за Церкву, за країну, за місто, а також за богопосвячене життя, в намірі сім'ї, за мир, за дітей і молодь та за душпастирів. «Бог любить цей світ, з його величчю і злиднями, з його успіхами і помилками, з його радощами і печалями. Бог любить цю землю, часто забруджену та експлуатовану, але також одухотворену великими ініціативами піклування та пошани», – наголосив під час проповіді Голова Єпископської конференції Еквадору та Архиєпископ Гуаякіля преосвященний Луїс Жерардо Кабрера Еррера.