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Панорама міста Тірани Панорама міста Тірани 
ЦЕРКВА

Паломники надії, будівничі миру. Середземноморські зустрічі 2024

Головними дійовими особами четвертої із серії зустрічей єпископів, присвячених викликам Середземномор’я, що відбудеться в столиці Албанії, стене молодь.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Паломники надії. Будівничі миру» – такою є тема чергового заходу з циклу «Середземноморські зустрічі», що від 15 до 21 вересня 2024 р. відбуватиметься у столиці Албанії місті Тірані. Йдеться про наступну зустріч в рамках роздумів Церков Середземномор’я, які започаткувалися 2020 року в італійському місті Барі, а наступними етапами були зустріч в італійській Флоренції в 2022 році та у французькому Марселі 2023 році. Перша й третя зустрічі єпископів регіону відбувалися за участі Папи Франциска.

«Добре підготовлена молодь, орієнтована на дух братерства, може відкрити несподівані двері діалогу і зробити свій внесок у побудову більш справедливого і мирного світу», – ці слова, які Папа Франциск сказав минулого року в Марселі, стали напрямними для наступних «Середземноморських зустрічей», які будуть зосереджені на потенціалі молоді.

Зустріч, присвячена молоді

«Я теж, коли мені було 16 років, як і багато хто сьогодні, перетнув море та емігрував до Італії, де прожив багато років», – поділився минулого року в Марселі преосвященний Арджан Додаж, Архиєпископ Тірани-Дурреса, розповідаючи про свій досвід. Можливо, що саме цей зворушливий досвід життя і віри вплинув на рішення організаційного комітету обрати Албанію. Крім того, зустріч відбудеться в десяту річницю візиту до Тирани Папи Франциска 21 вересня 2014 року.

Особливістю цього випуску є те, що це буде зустріч саме для молоді, тобто, на відміну від попередніх, головними дійовими особами будуть юнаки й дівчата віком від 20 до 32 років, які походять з п'яти берегів Середземного моря і належать до різних релігій та культур. Програмою передбачені зустрічі з високопосадовцями та релігійними лідерами, щоб ознайомитися також із албанською моделлю міжрелігійного співіснування. Кульмінаційним моментом стане спільна сесія молоді та середземноморських єпископів на тему «Освіта, комунікація та цілісний розвиток у розбудові миру», яка відбудеться у четвер, 19 вересня.

14 вересня 2024, 16:00
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