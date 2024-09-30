Ангола: помер кардинал Алешандре до Нашіменто. Співчуття Папи Франциска

В Луанді перестало битися серце першого ангольського кардинала, знакової постаті Церкви в Африці. Папа Франциск надіслав телеграму співчуття.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Віра в Христа і надія на вічне життя зробили його мужньою і вільною людиною, здатною спрямовувати свої кроки на користь спільного блага, співпрацюючи також з Апостольською Столицею у своїй ревності щодо найубогіших і потребуючих», – цими словами Папа Франциск згадує кардинала Алешандре до Нашіменто, вислуженого Архиєпископа Луанди, столиці Анголи, серце якого перестало битися на сотому році життя в суботу, 28 вересня 2024 року.

У телеграмі співчуття, надісланій на імʼя теперішнього очільника Луандської архидієцезії, Святіший Отець запевняє його, єпископів-помічників, духовенство, чернечі спільноти та всіх вірних, як також родичів й усіх тих, «хто в Анголі сумує через відхід настільки видатного пастиря», у своїй спільності в молитві, «щоб нікому не забракло втіхи воскресіння». «Я згадую піклування, яке любий владика Алешандре виявляв щодо своєї пастви в неспокійні і важкі часи, будучи для всіх вираженням милосердного обличчя Ісуса, Доброго Самарянина людства», – пише Папа, складаючи подяку Богові за все, що Він учинив через покійного та уділяючи своє благословення учасникам похоронних богослужінь.

Пастир, який накреслив шлях Церкви в Африці

Кардинал Алешандре до Нашіменто був одним з кардиналів, які ввели Африканську Церкву в нове тисячоліття. Людина, якій також загрожувало насильницьке завершення життя, коли 15 жовтня 1982 року під час пастирського візиту він був викрадений групою озброєних людей, які його звільнили аж 16 листопада. Іван Павло ІІ звертався із закликом про його звільнення під час молитви «Ангел Господній» у неділю 31 жовтня.

Майбутній архипастир народився в Маланже 1 березня 1925 року, навчався у Римі в Папському Григоріянському університеті, де здобув ліценціят з богослов’я, після чого 1952 року отримав пресвітерське рукоположення. Далі він виконував служіння на парафії, був викладачем, Генеральним секретарем Карітасу Анголи, очолював церковний трибунал в Луанді, аж доки в 1975 році святий Папа Павло VI призначив його єпископом у рідній дієцезії Маланже. Святий Іван Павло ІІ 1983 року ввів його до Колегії Кардиналів, він став першим кардиналом з Анголи. У 1984 році Папа запросив кардинала до Нашіменто проповідувати великопосні реколекції для Римської курії, а 1986-го призначив Архиєпископом Луанди, й він очолював столичну архидієцезію до 2001 року.