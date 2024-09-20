CCEE: братерство між єпископом і священниками – це служіння людству

В Румунії відбулася зустріч європейських єпископів східного обряду, зосереджена на темі стосунків між єпископами та священниками. Говорили також про виклики, пов’язані з війною в Україні. Наступна така зустріч відбудеться у Відні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У цей час, коли Європа зблизька відчуває рани війни в Україні та інших частинах світу, сопричастя і солідарність залишаються центральними пунктами, які скеровують шлях віри різних Східних Католицьких Церков Європи. Ми підносимо свій голос на захист істини та справедливості і зобов'язуємося поширювати світло і надію, які носимо в наших серцях», – зазначається в підсумковому комюніке 25-ї Зустрічі католицьких єпископів східного обряду Європи, яка від 16 до 19 вересня 2024 року відбувалася в румунському місті Орадя під егідою Ради Єпископських Конференцій Європи (CCEE).

Зустріч зібрала 60 єпископів і священників, які представляли Східні Католицькі Церкви, до яких приєдналися також єпископи латинського обряду Єпископської Конференції Румунії та Республіки Молдови. У ній також взяли участь кардинал Клаудіо Гуджеротті, Префект Дикастерії для Східних Церков, архиєпископ Джамп'єро Ґлодер, Апостольський Нунцій в Румунії та Молдові, архиєпископ Ґінтарас Ґрушас, Голова Ради Єпископських Конференцій Європи. Разом з Блаженнішим Святославом у зустрічі брали участь греко-католицькі єпископи з України, а також ієрархи УГКЦ з інших країн Європи. Наступну таку зустріч вирішено провести у вересні 2025 року у Відні.

Темами зустрічі, яка відбулася через 5 років після беатифікації румунських греко-католицьких єпископів, що загинули під час комуністичного режиму, були друга сесія Синоду про синодальність, війна, яка триває в Україні, та виклики, пов’язані з допомогою біженцям. Усе це також розглядалося крізь призму центральної теми, якою були взаємини між єпископом та священниками.

Важливість добрих священників

«Свідчення сопричастя між Пастирями є особливо важливим для подорожі віри та християнського життя наших Спільнот, а також для живого передавання Христового Євангелія в наш час, позначений війнами, поділами та протистояннями, а також зростаючою байдужістю чи поверховістю щодо християнської віри та пропозиції. У європейському контексті, позначеному серйозними політичними, соціальними, культурними та релігійними викликами, ми всі покликані зміцнювати єдність і солідарність між нашими Церквами, щоб переконливо давати сповнене любові та надії свідчення Євангелія та спасіння», – наголошується у підсумковій заяві, в якій підкреслено важливість того, щоб мати добрих священників.

Як читаємо в комюніке, братерство між єпископами та священниками є «служінням для всього людства», оскільки священники та єпископи покликані «допомагати вірним жити в сопричасті та служінні, замислюючись над єдністю та троїчною любов’ю, оскільки сопричастя є пульсуючим серцем церковного життя». «Священниче братерство має бути автентичним і людяним: єпископи і священники повинні розвивати свою людяність, висловлюючи взаємну підтримку, довіру, співчуття і прощення. Саме через цю людяність будується справжнє братерство. Як єпископи, ми покликані жити цією єдністю, натхненною Літургією, бо її плодами є життя синівства, яке веде нас до відкриття нашого батьківства, що походить від Небесного Отця. Живімо цим батьківством зі священниками та співробітниками в дусі людського братерства та солідарності», – закликають європейські ієрархи східного обряду.