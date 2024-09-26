Католицька Церква в Естонії піднесена до рівня дієцезії

Першим правлячим єпископом Талліннської дієцезії Папа Франциск призначив дотеперішнього Апостольського Адміністратора преосвященного Філіпа Журдана.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 26 вересня 2024 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск підніс дотеперішню Апостольську Адміністратуру Естонії до рівня дієцезії, надавши їй ім’я Талліннської, зберігаючи незмінною її територіальну конфігурацію та залишаючи незмінним статус церковної територіальної одиниці, безпосередньо підпорядкованої Апостольській Столиці.

Водночас повідомляється, що першим Талліннським єпископом Святіший Отець призначив преосвященного Філіпа Журдана, дотеперішнього Апостольського Адміністратора Естонії.

Естонія була одним з останніх куточків Європи, який був християнізований у XII столітті. Після того, як Естонія приєдналася до Реформації в XVI столітті, сьогодні місцева культура вкорінена в лютеранських, а з XIX століття також і в православних традиціях. Католики становлять у країні неповний відсоток населення, нараховуючи понад шість тисяч вірних. Нещодавно відбулися святкування 100-річчя Апостольської Адміністратури, яку від 2005 року очолював єпископ Філіп Журдан, який прибув на душпастирську працю в Естонію десять років перед тим.