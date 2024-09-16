Бенедиктинці обрали нового абата-примаса. Ним став Єреміас Шрьодер

Бенедиктинські абати, зібрані в Римі, обрали дотеперішнього очільника бенедиктинської конгрегації святої Оділії в Баварії Єреміяса Шрьодера новим абатом-примасом Бенедиктинської Конфедерації.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У суботу, 14 вересня 2024 р., обрано нового абата-примаса Бенедиктинської Конфедерації: ним став німець Єреміас Шрьодер, якому в грудні виповниться 60 років. Дотепер він був абатом-главою Конгрегації святої Одилії в Баварії. Вибори відбулися на з'їзді абатів, який проходить у примасівському монастирі святого Ансельма в Римі, в якому беруть участь понад 200 бенедиктинських абатів з усього світу.

Отець Шрьодер, який вступив до бенедиктиньського ордену 40 років тому, став наступником американця Ґреґорі Полана. Він вивчав філософію, богослов'я, історію та архівну справу в Папському Атенеумі Святого Ансельма в Римі та в Сент-Бенетʼс-Холі в Оксфорді, а також був візитатором у багатьох монастирях, також і в не бенедиктинських.

У коментарі для ватиканських медіа одразу після обрання новий настоятель сказав: «Світ сьогодні палає. Ми маємо тут свідчення абатів, які приїхали з країн, що перебувають у стані війни, з України, зі Святої Землі. Наступного тижня, під час цього конгресу, ми, абати, спробуємо разом поміркувати над тим, як ми можемо реалізувати девіз нашого ордену – Pax, тобто мир. Ми будемо роздумувати над тим, як ми можемо по-справжньому сприяти миру через працю наших спільнот, через свідчення, через побудову мостів між культурами. Схід і Захід віддаляються. Бенедиктинці мають давню місію підтримувати стосунки зі Східними Церквами. Є речі, в яких ми дійсно можемо зробити свій внесок, і ми будемо над цим працювати».

Бенедиктинська Конфедерація складається з бенедиктинських конгрегацій та монастирів. Її у 1893 році заснував Папа Лев XIII Апостольським бреве «Summum Semper». Сьогодні у світі нараховується приблизно 7500 бенедиктинських монахів і 13 тисяч бенедиктинських монахинь.