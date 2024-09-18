Румунія: солідарність кардинала Ґуджеротті з українським народом

Під час Божественної Літургії, яку відслужив Блаженніший Святослав, Префект Дикастерії для Східних Церков висловив свою солідарність тими, хто перебуває в небезпеці і переживає страждання.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Куди б ми не вирушили, наші думки з вами, з вашою Церквою, з вашою Батьківщиною, з вашим стражденним народом», – сказав кардинал Клаудіо Ґуджеротті, Префект Дикастерії для Східних Церков, звертаючись до Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, наприкінці Божественної Літургії в єпархіальному санктурії Божої Матері в Ораді в Румунії. Євхаристійним богослужінням, яке в середу, 18 вересня 2024 р., вранці очолив кардинал Ґуджеротті, а звершив Блеженніший Святослав, розпочався третій день зустрічі європейських католицьких єпископів східного обряду, організованої в рамках діяльності Ради Єпископських Конференцій Європи.

«Цей Божий люд, – додав Префект Дикастерії для Східних Церков, – який так численно зібрався сьогодні, в цьому євхаристійному сопричасті, через яке ми єднаємося в одне Христове Тіло, добре знає, що частина цього Тіла страждає. Тому запевняю молитву за всіх вас, особливо за тих, хто перебуває в небезпеці, хто зазнав страждань і далі страждає».

Кардинал Ґуджеротті також згадав про жорстокі переслідування, яких у минулому столітті зазнала Румунська Греко-Католицька Церква, і запевнив румунських греко-католиків: «Наступник апостола Петра любить вас і знає, як багато ви вистраждали». Разом з апостольським благословенням, він передав місцевим вірним також послання від Папи: «Тепер ви повинні віднаходити підстави для того, щоб і надалі залишатися християнами, також і без переслідувань».