Розпочалася Генеральна Капітула Василіянського Чину святого Йосафата

Головним завданням Капітули є перегляд діяльності за період від попередньої капітули, обрання Головної Управи та визначення напрямних служіння на майбутнє.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Святою Літургією в базиліці Святого Петра у Ватикані та днем духовної віднови, у понеділок, 2 вересня 2024 р., в Римі розпочалася ХV Римська Генеральна Капітула Василіянського Чину Святого Йосафата, в якій беруть участь члени Головної Управи, Протоігумени та Делегати з Провінцій і Делегатури Чину.

Покликані жити братньою любов’ю і свідчити її

Євхаристійне богослужіння з нагоди відкриття капітули було звершене на вівтарі святого Василія Великого, під яким спочивають мощі святого священномученика Йосафата Кунцевича. Привітавши на початку проповіді капітульних отців і всіх учасників молитви, о. Роберт Лисейко, Протоархимандрит Василіянського Чину святого Йосафата, коментуючи Христову заповідь, яка прозвучала в читанні з Євангелії: «Щоб ви любили один одного, як я вас полюбив», зазначив, що ці слова є «гаслом василіянської спільноти», яка зродилася в IV столітті за задумом святого Василія Великого, щоб «як спільнота досконалих християн, відображати здатність любити один одного братньою любов’ю» за прикладом первісної спільноти учнів. «Спільнота василіан була покликана, щоб бути тим зразком справжнього, автентичного християнського життя і через приклад свого життя, приваблювати до такої ревності інших людей, які чули та прийняли науку Ісуса Христа», – мовив проповідник.

Далі Протоархимандрит звернув увагу на Христові слова: «Не ви мене, але Я вас вибрав і настановив». Отож, це Господь кличе, а ченці добровільно погоджуються на це служіння, «щоб шукати, сповняти Божу волю і бути для багатьох людей видимими знаками справжнього християнського життя у братній любові». Господь також гарантує, що коли будемо жити згідно Його заповідей, Він нам дасть все, що ми потребуємо. «Це не забагато, не розкіш, але все необхідне для того, щоб ми могли вірно служити Господу Богу, зберігати Його заповіді і бути тими учнями, яких Господь посилає в світ для того, щоб іти і проповідувати Євангеліє, не тільки словом, але прикладом свого життя, яке в першу чергу виявляється у нашій взаємній братній любові, яка є зовнішнім виявом нашої любові до Господа Бога», – сказав о. Роберт, побажавши, щоб ця капітула стала нагодою перевірити, «наскільки ми живемо цією братньою безкорисливою любов’ю, наскільки бажаємо бути Христовими учнями, які ідуть і проповідують Євангеліє».

Завдання Капітули

Капітула відбувається у Папській українській колегії святого Йосафата. Це найвища законодавча влада, влада контролю та визначення напрямків діяльності в Чині. Її завданням є перевірка діяльності за останній період, оцінка організаційного та економічного управління та стану Чину й кожної Провінції, обрання Радників Головного Настоятеля, визначення пріоритетів і напрямних для майбутньої діяльності. Особливими темами, які будуть на порядку денному – поглиблення соціального служіння та співпраці з мирянами.

Василіянський Чин святого Йосафата

Василіянський Чин святого Йосафата є чоловічим міжнародним Чином папського права; він належить до візантійської традиції, а його члени – до різних Східних Католицьких Церков, більшість – до УГКЦ. У наш час майже 500 членів Чину виконують своє служіння у Аргентинській, Американській, Бразилійській, Канадській, Польській, Румунській, Словацькій, Угорській, двох Українських Провінціях та в Делегатурі в Португалії, здійснюючи євангелізаційну та душпастирську працю, крім згаданих країн, також в Італії, Литві та Сербії.