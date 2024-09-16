Румунія: зустріч європейських католицьких єпископів східного обряду

Щорічна зустріч ієрархів, які входять до Ради Єпископських Конференцій Європи, відбудеться в місті Орадя на заході Румунії, щоб замислитися над плеканням братерства між єпископом і священниками.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Стосунки між єпископом і священиком – братерство і людяність. Синод про синодальність», – такою є тема зустрічі єпископів Східних Католицьких Церков Європи, яку від 16 до 19 вересня 2024 р. в Ораді, Румунія, організувала Рада Єпископських Конференцій Європи (ССЕЕ). Щорічну зустріч ієрархів східного обряду, які служать на континенті, цього разу приймає Орадьська єпархія Румунської Греко-Католицької Церкви.

Програма праці, яка розпочнеться у понеділок зустріччю єпископів з представниками місцевої влади, включає доповіді на тему заходу, круглі столи, взаємне спілкування та спільну молитву. Зокрема, Євхаристійні богослужіння в місцевій греко-католицькій катедрі та в двох інших храмах міста, почергово відслужать Єпарх Ораді Віржіль Берчеа, Києво-Галицький Верховний Архиєпископ Блаженніший Святослав Шевчук та Гайдудорозький митрополит Фюльоп Кочіш.

Під час пленарних засідань передбачені виступи кардинала Клаудіо Ґуджеротті, префекта Дикастерії для Східних Церков, владики Бориса Ґудзяка, Митрополита Філадельфійського, владики Мануїла Ніна, Апостольського екзарха Греції, та о. Крістіана Барти, декана факультету греко-католицького богослов'я при Університеті ім. Бабеша-Боляї в Клуж-Напоці (Румунія).