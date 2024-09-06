Архиєпископ Джакарти: основне послання Папи – співжиття у злагоді

У розмові з ватиканськими медіа Архиєпископ Джакарти кардинал Іґнатіус Сугарйо Гарджоатмоджо поділився думками про те, які плоди може принести візит Папи Франциска до Індонезії, який щойно завершився.

Bernardo Suate / Isabella Piro

Віра, братерство та співчуття – це не лише гасло Апостольської подорожі Папи Франциска до Індонезії, але й « відображення динаміки церковного життя» в цій країні. Цими словами в інтерв'ю для ватиканських медіа Архиєпископ Джакарти кардинал Іґнатіус Сугарйо Гарджоатмоджо підсумував значення візиту Святішого Отця до цієї азійської країни. Візит розпочався 3 вересня 2024 р. і завершився у п'ятницю, 6 вересня, вранці вильотом папського літака до Папуа-Нової Ґвінеї, що є другим етапом подорожі, під час якої Понтифік відвідає також Тимор-Лешті та Сінгапур. В Джакарті, як пояснив кардинал, Наступника святого Петра тепло зустріли, що зміцнило «довгу історію дипломатичних відносин між Індонезією і Святим Престолом», розпочату в 1947 році і остаточно встановлену трьома роками пізніше.

Братерство – показник віри

«Не тільки ми, католики, – сказав кардинал, – але й усі члени інших релігійних спільнот хочуть зростати у своїй вірі. І одним з найважливіших показників віри є братерство. Якщо ти кажеш, що ти віруюча людина і належиш до релігії, але не зростаєш у братерстві, це може викликати велике питання, чи ти справді віруюча людина, чи ти тільки маєш релігію, але не є релігійною людиною». Співрозмовник додав, що «плодом братерства є співчуття». «Якщо ти кажеш, що ти мій брат чи сестра, але не демонструєш цього співчутливим ставленням, то твої дії можуть викликати великі сумніви щодо твоїх тверджень».

Архиєпископ Джакарти зазуважив, що під час візиту до Індонезії кожне з трьох слів гасла (віра, братерство та співчуття) було розвинене Папою Франциском у різних контекстах. Наприклад, 4 вересня, під час зустрічі з владою, представниками громадянського суспільства та дипломатичного корпусу, яка відбулася в комплексі Президентського палацу, Папа «говорив про братерство, стосунки між вірними різних релігій і Pancasila», тобто про п'ять стовпів, на яких тримається нація: віра у всемогутнього Бога, справедливе і цивілізоване людство, єдність; демократія, керована мудрістю, соціальна справедливість. Те ж саме він зробив і на наступній зустрічі з духовенством, що відбулася в катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці в Джакарті, виголосивши промову, яка, за словами кардинала, була особливою.

Значення Спільної декларації Істікляль

Далі кардинал Сугарйо Сугарйо Гарджоатмоджо зупинився на Спільній декларації Істікляль 2024, яку Папа Франциск і Великий Імам професор Насаруддін Умар підписали в контексті міжрелігійної зустрічі, що відбулася у мечеті «Істікляль» в Джакарті 5 вересня 2024 року. У документі йдеться про зусилля, яких повинні докладати всі віруючі проти насильства, та про роль релігій у сприянні миру і злагоді.

«Документ також підписали всі лідери шести основних релігій країни [ред. ісламської, протестантської, католицької, індуїстської, буддистської та конфуціанської]. Точніше, сім, враховуючи місцеве віросповідання, – пояснив ієрарх, – І я вважаю, що важливо дізнатися історію мечеті». Вона розташована в центрі Джакарти, безпосередньо перед католицьким собором. Будівля була спроектована 1954 року християнським архітектором Фрідріхом Сілабаном і покликана підкреслити, з одного боку, заповітний філософський принцип єдності в розмаїтті «Bhinneka Tunggal Ika», також вписаний в індонезійський герб, а з іншого боку, прагнення жити на землі, де всі релігії співіснують в мирі та гармонії. «Ми є разом, – підкреслив архиєпископ, – і я маю на увазі поруч одні з одними, щоб символізувати наш ідеал: будувати і жити в гармонії».