Панама: зустріч, присвячена міграції, за участі кардинала Черні

Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові бере участь у X Зустрічі єпископів і делегатів, відповідальних за мігрантське душпастирство в Північній і Центральній Америці й Карибському басейні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Прямувати вперед разом з мігрантом і біженцем», – такою є тема X Зустрічі єпископів і делегатів, відповідальних за мігрантське душпастирство в Північній і Центральній Америці й Карибському басейні, яка від 19 до 23 серпня 2024 р. відбувається у столиці Панами місті Панама. В заході бере участь Префект Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові кардинал Майкл Черні. Перебуваючи в регіоні, представник Апостольської Столиці також здійснить деякі пастирські та робочі візити, зокрема, до Дарʼєна.

Метою цієї десятої зустрічі, як зазначається у повідомленні на сайті дикастерії, є «забезпечити досягнення та подальшу реалізацію домовленостей і зобов'язань, прийнятих на IX Зустрічі, що відбулася в серпні 2023 року в Сан-Сальвадорі, а також і надалі прямувати вперед разом з людьми, які переміщуються, будуючи гідні та безпечні альтернативи викликам нинішньої міграційної дійсності».

Ця важлива подія стала продовженням інших зустрічей, зокрема, організованих на кордонах між Ґватемалою та Мексикою в червні 2024 р., між Перу, Чилі та Болівією також у червні 2024 р., та проведеної в березні 2024 р. в Перу зустрічі на тему «Душпастирство людської мобільності на кордоні». Окрім єпископів прикордоння та душпастирів, у заході беруть участь також представники Соціально-душпастирської обсерваторії з питань людської мобільності в Мезоамериці та Карибському басейні (Osmeca) і Латиноамериканської та Карибської церковної мережі з питань міграції, переміщення, біженців та торгівлі людьми (Red Clamor).

Через Панаму проходять мігрантські потоки з Південної Америки в напрямку США. Однією з ділянок цього маршруту є перехід через Дар’єнські джунглі на кордоні між Колумбією та Панамою. За даними панамського уряду, протягом 2023 року понад півмільйона мандрівників ризикнули пройти цим шляхом, на якому крім небезпек, притаманних диким джунглям, на подорожніх чигають загрози з боку злочинних формувань, що обкрадають їх або вимагають гроші за перехід цим «коридором» протяжністю 265 кілометрів, застосовуючи насильство.