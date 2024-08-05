Кардинад ОʼМеллі завершує архипастирське служіння в Бостонській митрополії

У червні єпископові-капуцинові, який очолює Папську Комісію захисту неповнолітніх і є членом Ради Кардиналів, виповнилося 80 років життя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 5 серпня 2024 р., у Ватикані повідомили про те, що Папа Франциск прийняв зречення з пастирського уряду Архиєпископа-митрополита Бостону в США, яке подав кардинал Шон Патрік ОʼМеллі, O.F.M. Cap.

Кардинал ОʼМеллі, якому 29 червня виповнилося 80 років життя, очолив Бостонську архидієцезію 2003 року. В 2013 році Папа Франциск ввів його до складу Ради Кардиналів, дорадчого органу, створеного на початку понтифікату для допомоги в управлінні Церквою та проведенні реформ. У 2014 році Святіший Отець поставив його на чолі новоствореної Папської Комісії захисту неповнолітніх.

Водночас повідомляється, що новим Архиєпископом-митрополитом Бостона Папа Франциск призначив преосвященного Річарда Ґарта Хеннінґа, дотеперішнього Ординарія дієцезії Провіденс.