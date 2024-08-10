Кардинал Піццабалла: нам не залишилося нічого, крім молитви

Латинський Патріарх Єрусалиму просить піднести 15 серпня молитву за мир, з огляду на можливі переговори про припинення вогню, призначені саме на цей день.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Після того, як було сказано стільки слів і зроблено те, що ми могли зробити, щоб допомогти і бути поруч з усіма, особливо з тими, хто найбільше постраждав, нам залишається тільки молитися. Перед обличчям численних слів ненависті, які лунають надто часто, ми хочемо піднести нашу молитву, що складається зі слів примирення та миру», – читаємо у зверненні до вірних, яке поширив латинський Єрусалимський патріарх кардинал Пʼєрбаттіста Піццабалла, закликаючи до особливої молитви 15 серпня 2024 р., коли Церква святкуватиме урочистість Внебовзяття Пречистої Діви. Контекстом заклику є те, що саме на цей день призначена чергова спроба переговорів про припинення вогню.

«Минуло вже багато місяців від початку цієї жахливої війни. Страждання, спричинені цим конфліктом, і жах від того, що відбувається, не лише не вщухають, але й, здається, постійно підживлюються ненавистю, озлобленням і презирством, які лише посилюють насильство і віддаляють можливість знайти рішення», – пише ієрарх, визнаючи, що стає дедалі важче уявляти завершення цієї війни. «Ми всі, здається, розчавлені цією теперішністю, сповненою настільки великим насильством і, звісно ж, гнівом», – зазначає він, додаючи, однак, що існує ймовірність того, що найближчі дні можуть стати переломними.

Блаженніший Пʼєрбаттіста закликає всі парафії, чернечі спільноти, як також невелику кількість паломників, згуртуватися у молитві в урочистість Внебовзяття, щоб «ввірити справу миру заступництву Пречистої Діви». Разом з пастирським листом надіслано текст спеціальної молитви, яку кардинал Піццабалла заохочує проказати перед чи після Святої Меси, або ж у будь-який зручний момент. «Молімося, щоб посеред цієї довжелезної ночі, яку ми переживаємо, заступництво Пречистої Діви Марії пробило для нас усіх і для цілого світу промінь світла», – підсумовує Єрусалимський патріарх.