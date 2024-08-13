Єпископ Боґора: братерство і співчуття – сенс візиту Папи в Індонезію

Генеральний Секретар Єпископської конференції Індонезії поділився думками про значення вересневого візиту Папи Франциска в їхню країну, що також увінчає відзначення сторіччя місцевої єпископської конференції.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Сенс Апостольського візиту Папи Франциска в Індонезію розкривають два терміни, які стануть лейтмотивом його присутності на азійському архіпелазі: братерство і співчуття. Так вважає Преосвященний Паскаліс Бруно Сюкур, OFM, Єпископ Боґора, Генеральний секретар Єпископської Конференції Індонезії, розповідаючи інформагентству «Fides» про те, як індонезійська Церква готується до довгоочікуваного візиту Святішого Отця, який відвідуватиме Індонезію від 3 до 6 вересня 2024 року.

Сприяння братерству

Цариною, в якій Індонезія розглядає місію Папи Франциска як особливо цінну, є загальнолюдське братерство. «Неодноразово протягом усього свого понтифікату він ставив на перше місце загальнолюдське братерство, дивлячись на гідність людини, не зважаючи на етнічну, культурну, релігійну приналежність: його енцикліка "Fratelli tutti" поглиблює і розвиває цей підхід», – зазначив ієрарх. За його словами, у великій і плюралістичній індонезійській нації це має особливе значення з огляду на досвід співіснування між різними культурними, релігійними та мовними групами в країні, де більшість становлять мусульмани. «Папа Франциск неодноразово високо оцінював Індонезію за те, як тут співіснує етнічне та культурне розмаїття, що виражається в національному девізі "єдність у розмаїтті". Його приїзд в Індонезію стане можливістю зміцнити дух братерства і плюралізму, який через різні причини, різні соціальні та політичні проблеми, може ослабнути або згаснути», – зазначає єпископ, висловлюючи сподівання, що присутність Папи належно оцінять віруючі різних релігійних спільнот, адже він є «постаттю, яка надихає єдність, прийняття і любов до інших, сприяє діалогу та інклюзії, є людиною миру і надії, яка звернена до всіх».

Розбудити співчуття

У цьому сенсі, на думку генерального секретаря єпископату, Папа може зміцнити індонезійське суспільство в реалізації другої головної теми: співчуття до ближнього. «Папа приїздить, щоб сказати нам, що Христос присутній в тих, хто малий і безпорадний. Ми хочемо скористатися цією нагодою, щоб заохотити всі католицькі громади в Індонезії, в різних регіонах, оновити дух співчуття до найменших, убогих і віддалених громад, до знедолених, стражденних і беззахисних людей. Церква покликана виходити назовні, простягаючи руку допомоги, несучи багатство і радість Євангелія», – підкреслив ієрарх, зазначаючи, що покладається на релігійність індонезійців, «які є побожними, незалежно від того, до якої релігійної спільноти вони належать». Папа, нагадує єпископ Сюкур, «є харизматичною постаттю в усьому світі, релігійним лідером, Божою людиною, а тому його присутність зміцнить віру людей».

Ювілей місцевої Церкви на порозі Ювілею загальноцерковного

Врешті, візит Папи увінчає 2024 рік, в якому відзначається 100-річчя заснування Індонезійської Єпископської Конференції, яке започаткувало шлях сопричастя, колегіальності та синодальності в Індонезійській Церкві, яка служить на величезному архіпелазі, розкиданому на 17 тисячах островів. За ствердженням єпископів, це буде плідною підготовкою до того, щоб пережити Ювілейний 2025 рік під знаком оновленої надії.