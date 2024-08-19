Португалія: Лісабонський патріархат організовує парафію для бездомних

На тлі зростання бідності в країні, Церква в Португалії перебуває на передовій у наданні допомоги людям, які опинилися на вулиці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Персональна парафія, що опікуватиметься людьми без даху над головою. На реалізацією такого проекту трудиться Лісабонський патріархат. Як зазначається у повідомленні столичної португальської архидієцезії, ідея створення такої окремої канонічної структури на території Лісабона належить теперішньому патріархові Руї Валеріо, а виникла в нього ще до того, як він очолив місцеву Церкву. На разі деталі щодо розташування й діяльності такого душпастирського осередку не розголошуються.

За даними португальської влади, саме в Лісабоні проживає найбільша кількість людей без даху над головою – понад 3 тисячі осіб, що становить 10% всіх бездомних в країні. Представники португальської Церкви вважають, що ці цифри можуть бути заниженими. Католицька Церква в Португалії та її інституції є одними з ключових гравців у боротьбі зі зростаючим явищем бідності в країні. Підрахунки Лісабонського університету, представлені наприкінці 2023 року, показують, що явище бідності торкнулося понад 2 мільйонів людей у цій країні із населенням трохи більше 10 мільйонів громадян.