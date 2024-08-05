Українська молодь про Mladifest в Меджуґорʼї: місце спокою і сили в час війни

Внутрішній спокій, молитва, досвід християнської спільноти – це ті складові досвіду учасників міжнародного молодіжного фестивалю «Mladifest» (1-6 серпня) в Меджуґорʼї, який є надзвичайно цінними для української молоді. «Участь у таких подіях допомагає молодим людям підтримувати живий зв'язок з Ісусом», – каже молодіжний душпастир отець Вальдемар Павелець, який разом з двома молодими паломниками поділився своїми думками про цю подію.

Світлана Духович – Ватикан

«В час війни приналежність до спільноти Католицької Церкви мені дуже сильно допомагає. Тут багато прекрасних людей, людей, які можуть підтримати, допомогти, а також людей, яким я можу допомогти. І загалом почуття спільноти людям необхідне. Тому така духовно сильна спільнота, як Католицька Церква для мене дуже цінна», – ділиться в інтерв’ю для Радіо Ватикану – Vatican News 17-річний Іван з Києва, який цими днями бере участь в міжнародному молодіжному фестивалі «Mladifest», що від 1 до 6 серпня 2024 р. проходить в Меджуґорʼї (Боснія і Герцеговина). Іван прибув сюди разом з групою молодих римо-католиків з України, яких супроводив отець Вальдемар Павелець, SAC, член Комісії душпастирства молоді РКЦ в Україні.

Молодь – ініціатор участі в Mladifest

Отець Вальдемар розповів, як зародилася ідея цього молодіжного паломництва в Меджуґор’є. Минулого року він був відповідальний за організацію участі римо-католицької української молоді в СДМ в Лісабоні, і власне, повертаючись додому, молоді люди ділилися своїми враженнями від СДМ: їм дуже сподобалася «така ідея паломництва, перебування разом у спільноті, катехези, зустрічі з міжнародною спільнотою католиків», і вони висловили бажання це продовжувати. «Я, звісно ж, відгукнувся на їхнє прохання, на їхні пропозиції, і почав організувати цей виїзд на Mladifest. Я вперше на цьому фестивалі, – ділиться отець Вальдемар. – Насправді, я багато про нього чув від різних учасників, від інших священників. Для мене це досвід живої молодої Церкви: сюди приїхало понад 50 тисяч молодих людей, більше сімсот священників є на кожній Месі тут разом з молоддю, єпископи з усього світу. Серед інших свідчення дав також єпископ Олександр Язловецький, який говорив про ситуацію війни, про молодь під час війни – прекрасне свідчення для молодих людей, учасників Mladifest».

Підтримувати живий зв’язок з Ісусом

Отець Павелець, який вже багато років займається душпастирством молоді, зауважує, що участь у таких подіях допомагає молодим людям підтримувати живий зв'язок з Ісусом. «Бо якщо молода людина не має самоідентифікації з Ісусом протягом своєї духовної дороги, духовного розвитку, то в якомусь моменті вона просто втрачає зв'язок з Ним, втрачає зв'язок з Церквою, – підкреслює він. – А такий досвід молодої Церкви, живої Церкви, яка молиться, яка переживає адорації, процесії, слухає свідчення – це все дуже сильно надихає. Такі натхнення, яке я сам тут переживаю, насправді, в різних місцях важко отримати. Тому що ці всі заходи також з організаційного боку відбуваються на вищому рівні: і музичне оформлення, і цікаві теми катехиз, конференцій, які ми тут можемо слухати. Молодь це добре сприймає, і я сам особисто теж слухаю і дуже багато черпаю для себе, для свого особистого розвитку. Тому це насправді унікальний час і унікальне місце».

Час і місце, щоб замислитися над власним покликанням

Отець Вальдемар Павелець додав також, що такі зустрічі, як міжнародний фестиваль Mladifest, не лише «допомагають молодим людям вибрати дорогу християнства, свідомо вибрати дорогу з Ісусом і за Ісусом», але й вибрати життєву дорогу, тобто усвідомити своє покликання, чи до подружнього життя, чи до священства або чернечого життя. За словами священника, тут важливо, щоб це був зрілий вибір, тобто «щоб це не був лише ентузіазм, емоції, але насправді, щоб це виникало з живого зв'язку з Ісусом».

В час війни Церква повинна бути поруч молоді

Як священника, який займається духовним супроводом молоді, ми запитали отця Вальдемара, яку роль повинна відігравати Церква в цей важкий для української молоді час. «Як часто підкреслює Блаженніший Святослав, ця війна – це війна також молодих людей. Це війна, в якій найбільше молодих людей бере участь, – відповів він. – І тому ця війна насамперед доторкається молоді. Це люди, які входять в доросле життя в ситуації війни, у критичній ситуації. Спілкуючись з молоддю, я часто спостерігаю в них певне почуття невизначеності. Це не можна назвати браком надії, але це ситуація, коли їм дуже важко приймати якісь рішення, тому що ми насправді не знаємо, що буде завтра, що буде післязавтра, через тиждень. Дуже важко щось планувати, а молодь все ж таки має якісь плани на майбутнє, хочуть собі складати якісь моменти. Нам, дорослим, легше, бо ми маємо більш менш стабільне життя, своє служіння, працю, сімейне життя чи священниче служіння, життя богопосвячених. А ці молоді люди входять у своє майбутнє, в доросле життя з трепетом, зі страхом про те, що може бути завтра. Тому Церква, насамперед, має бути з молоддю – це те, що ми можемо дати найбільше. Ми маємо давати теж шляхи виходу з цього страху, з цієї тривоги, показувати, що в усіх ситуаціях Бог є разом з нами, нас не покидає, не залишає, і тільки в Ньому надія, і з Ним надія. Тому також мета нашого паломництва – це також молитва за Україну, молитва про мир в Україні, щоб ця ситуація нарешті припинилася, щоб ми могли нормально функціонувати, нормально жити, тому що насправді ця війна є дуже трагічна для нас всіх, але особливо вона доторкається молоді».

Віра, що змінює життя

Для Ірини з Житомира, якій 18 років, це перше паломництво в Меджуґор'є. Дівчина зізнається, що перед поїздкою її метою було просто побачити архітектуру. Але коли вона приїхала сюди, все змінилося. «Натомість, я отримала нові знайомства і неймовірний спокій, – ділиться вона. – Найбільше вражає те, що стільки людей стількох національностей збираються в одному місці, разом моляться, можна навіть сказати, живуть, і відчувається неймовірна сила віри. І це не можливо передати ніякими словами. Я точно знаю, що якщо ще буде нагода поїхати, то я обов'язково поїду.

Як і в усіх паломництвах чи інших духовних практиках, важливо не лише отримати певний досвід, але й уміти втілити його в життя. Ірина каже, що додому вона повезе, насамперед, спокій у серці. «А по друге, з катехизації отця я дізналася багато чого нового, – додає вона, – і мені б хотілося трошки змінити свої стосунки з рідними: покращити їх, більше розмовляти з ними».

«Мені потрібен був спокій і спілкування»

Молодий паломник Іван, що прибув з Києва, вже був у Меджугор'ї три роки тому, але на Mladifest він вперше. «Для мене це перший фестиваль християнської молоді, – ділиться він. – Я думаю, що їхня мета – зібрати молодь зі всього світу в такому духовно сильному місті, як Меджугор'є, щоби люди з різних країн, з різних континентів змогли знайти цей духовний спокій, який тут справді знаходиш – я неодноразово це пережив – і щоби разом засвідчити для себе силу Матері Божої, силу дії Бога в житті. Мені потрібен був спокій і також спілкування. І справді, я дуже радий, що я тут, що я сюди поїхав, тому що час тяжкий, йде війна, та й інші є проблеми, то дуже добре опинитися тут, і справді це відчути».