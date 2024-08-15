Люрд: Внебовзяття – одне з головних свят в найбільш відвідуваному санктуарії Європи

Після чотирирічної перерви знову відчинена купіль у чудотворній воді. Десятки тисяч прочан прибули до святині в рамках французького національного паломництва.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У Марійській святині в Люрді вирує життя. Урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії є однією з найважливіших подій року в цьому санктуарії. Саме в цей день сюди прибуває багатотисячне французьке національне паломництво, в якому беруть участь десятки тисяч вірних. Цьогорічне паломництво – вже 151-е. Головною подією тижневого святкування є урочисте Євхаристійне богослужіння 15 серпня, а увінчується воно наступного дня процесією зі свічками з молитвою Розарію, в якій беруть участь тисячі хворих і людей з інвалідністю.

Великою радістю є те, що після чотирьох років перерви знову відчинена купіль у басейнах з чудотворною водою. Вони були закриті в березні 2020 року спочатку через пандемію, а потім через ремонтні роботи. Єпископ Табрський і Люрдський підкреслив, що останніми тижнями спостерігається збільшення потоку паломників до цього одного з найважливіших паломницьких місць у світі. «Нашу радість примножує той факт, що вдалося знову відкрити басейни, що сюди знову повернувся чудовий обряд омивання водою, який є характерною рисою Люрдського санктуарію», – зазначив єпископ Жан-Марк Мікас.

Святиня мобілізувалася, щоб якнайкраще прийняти паломників. Басейни з чудодійною водою відкриті з 7:30 до 20:00, а понад 3 тисячі волонтерів допомагають хворим та людям з інвалідністю зануритися в них з надією на зцілення. Вода, що в басейнах, витікає з джерела, яке пробилося під час об'явлення Богородиці святій Бернадетті Субіру в 1858 році, коли вона почула від Діви Марії слова: «Іди, напийся з джерела і вмийся там». Відтоді багато людей одужали фізично і духовно, а 70 зцілень були визнані чудесними. Крім того, в санктуарії є можливість посповідатися різними мовами. Люрд, до якого щороку прибуває коло 6 мільйонів паломників, є найбільш відвідуваним католицьким санктуарієм у Європі та третім у світі.