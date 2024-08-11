Добро сильніше від зла, хоч і не здіймає галасу. Свідчення про солідарність

На шпальтах ватиканського часопису «L’Osservatore Romano» опубліковане свідчення про гуманітарну допомогу, яку мешканцям регіонів України, наближених до фронту, надають італійські та польські благодійники стараннями італійського місіонера о. Луки Бовіо та польського священника Лешека Крижі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від Херсона до Харкова і міста Донбасу. Це лише деякі з етапів 14 поїздок в Україну, які здійснив отець Лука Бовіо, Згромадження Місіонерів Божої Матері Утішительки, національний секретар Папської місіонерської спілки в Польщі. Про священника родом з Мілану, Італії, який сьогодні живе в Лом'янках поблизу Варшави, розповідає один із нещодавніх випусків ватиканського часопису «L’Osservatore Romano».

Отець Лука від 2008 року перебуває на місії в Польщі. Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, священник разом зі своєю спільнотою, що має дім у передмісті Варшави, долучився до допомоги українським біженцям. У співпраці з місцевою парафією вони знайшли прихисток для понад 2 тисяч людей. Пізніше, коли питання прийняття біженців вже стало менш нагальним, отець Бовіо разом з польським священиком о. Лєшеком Крижою вирішив особисто возити в Україну допомогу.

Чергова поїздка в Україну

Три тижні тому відбулася крайня поїздка місіонера та його співробітників в Україну. «Ми розпочали свою поїздку з Харкова, другого за величиною міста країни, на крайньому сході, в декількох кілометрах від кордону з Росією, і звідти поїхали на Донбас. Ми відвідали такі міста, як Слов'янськ і Краматорськ, які вже більше десяти років перебувають на лінії фронту, бо треба пам'ятати, що війна на Донбасі почалася ще в 2014 році». Це території, на яких «тривають бойові дії, не бачачи шляхів до вирішення, ані навіть значного поступу, позиції заморожені». Він зазначає, що тепер літо, але вже зараз починають думати про зиму. «Влітку ті, у кого є клаптик землі, примудряються виростити трохи зелені, помідорів, овочів, і це допомагає задовольнити повсякденні потреби. Взимку це неможливо», – пояснює отець Бовіо, й тому його та співробітників зусилля не припиняються.

Підтримка херсонців

Поряд з о. Лукою – о. Лешек Крижа, польський священник, і Ріка Ізотава, уродженка Луганська, яка сьогодні мешкає у Варшаві. В той час, як сьогодні основна увага прикута до того, що відбувається на півночі, в розмові з журналістами «L’Osservatore Romano» отець Бовіо скеровує погляд на Херсон, розташований на півдні, де після деокупації ситуація залишається важкою. «У місті, побудованому на західному березі Дніпра, – розповідає він, – ми були кілька разів, і нашою контактною особою там є отець Максим, настоятель єдиної римо-католицької парафії в місті. Йому ми надсилаємо допомогу, яку збираємо в Польщі та Італії завдяки мережі благодійників. А потім виїжджаємо на місце і разом проводимо час за роздаванням цієї допомоги. Херсон залишається містом, яке постійно бомбардують, вдень і вночі, бо окупована територія починається на протилежному березі річки, Дніпро є "природним кордоном" війни».

У місті та околицях, за словами італійського місіонера, залишилися в основному люди похилого віку та люди, які з різних причин не змогли залишити цю небезпечну місцевість. І вони дуже залежні від допомоги, бо торгівля обмежена кількома годинами вранці з огляду на комендантські години та відсутність праці. Отець Лука зазначає, що вони привозять речі першої необхідності, медикаменти та медичне спорядження, а також засоби для знезараження води, що дуже актуальне після катастрофи, викликаної знищенням каховської дамби, та електрогенератори.

Добро сильніше від зла, хоч і не здіймає галасу

У Лом'янках, передмісті Варшави з населенням коло 30 тисям жителів, надзвичайна ситуація, пов’язана з першими місяцями повномасштабної війни в Україні минула, але саме з пережитого досвіду вся місцева громада, яка у 2022 році прийняла 2 тисячі біженців, гостивши їх у сімʼях і чернечих спільнотах, черпає сили, щоб і далі свідчити солідарність. «Це люди, які були змушені втікати, маючи мало впевненості в завтрашньому дні, дружини, які залишили своїх чоловіків на фронті, вдови, маленькі діти, травмовані війною, а ще раніше - ковідом. Втеча від війни означає втечу без чіткого плану, куди йти. Все залежить від людей, яких ти зустрічаєш», – зауважив отець Лука, висловивши впевненість у тому, що «добро сильніше за зло, навіть якщо воно не таке яскраве, не таке галасливе».