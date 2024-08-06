Португалія відзначає річницю Світових Днів Молоді з Папою Франциском

Місцева Церква та громадянське суспільство високо цінують досвід паломництва понад мільйона молодих людей в країну, що не перестає приносити свої плоди.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Десятки заходів були організовані в португальських дієцезіях з нагоди першої річниці Світових Днів Молоді, які проходили з 1 по 6 серпня 2023 року в столичній агломерації Лісабона. На численних фестивалях та зустрічах, організованих цими днями місцевими парафіями, можна було почути свідчення учасників, волонтерів та сімей, які приймали паломників, що брали участь у цій великій події молодих католиків, на якій був присутній Папа Франциск. Про повідомляє інформагентство KAI.

Візитові Папи до Лісабону, а також до Фатіми, де загалом він зустрівся з понад 2,5 мільйонами людей, португальські єпископи та священики приділили чимало місця у своїх проповідях. Не бракувало також голосу політиків, які підкреслювали важливість Світових Днів Молоді в Лісабоні як події, що популяризувала Португалію серед паломників з 220 країн світу.

Ряд португальських коментаторів підкреслили, що завдяки СДМ агломерація Лісабона та інші португальські міста набули більшої ваги в очах міжнародної громадської думки. Вони також вказують на те, що СДМ вплинув на місцеву економіку завдяки притоку численних паломників, які часто повертаються до португальської столиці вже як туристи.