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ЦЕРКВА

Португалія відзначає річницю Світових Днів Молоді з Папою Франциском

Місцева Церква та громадянське суспільство високо цінують досвід паломництва понад мільйона молодих людей в країну, що не перестає приносити свої плоди.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Десятки заходів були організовані в португальських дієцезіях з нагоди першої річниці Світових Днів Молоді, які проходили з 1 по 6 серпня 2023 року в столичній агломерації Лісабона. На численних фестивалях та зустрічах, організованих цими днями місцевими парафіями, можна було почути свідчення учасників, волонтерів та сімей, які приймали паломників, що брали участь у цій великій події молодих католиків, на якій був присутній Папа Франциск. Про повідомляє інформагентство KAI.

Візитові Папи до Лісабону, а також до Фатіми, де загалом він зустрівся з понад 2,5 мільйонами людей, португальські єпископи та священики приділили чимало місця у своїх проповідях. Не бракувало також голосу політиків, які підкреслювали важливість Світових Днів Молоді в Лісабоні як події, що популяризувала Португалію серед паломників з 220 країн світу.

Ряд португальських коментаторів підкреслили, що завдяки СДМ агломерація Лісабона та інші португальські міста набули більшої ваги в очах міжнародної громадської думки. Вони також вказують на те, що СДМ вплинув на місцеву економіку завдяки притоку численних паломників, які часто повертаються до португальської столиці вже як туристи.

06 серпня 2024, 11:41
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