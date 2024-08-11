Таллінн готується до зустрічі молоді, яку організовує Спільнота з Тезе

Екуменічна спільнота з Франції, яка щороку почергово збирає молодь Європи на спільну зустріч нового року в різних куточках континенту, оприлюднила попередню програму 47-го етапу «Паломництва довіри на Землі», що наприкінці року збере юнаків і дівчат у столиці Естонії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Charles de Pechpeyrou – Ватикан

Країна моря та лісів, економіка якої значною мірою базується на нових технологіях. Мультикультурна країна гостинності, яка прийняла понад 65 тисяч українських біженців, що серед загального населення в 1,4 мільйона, є найвищим відсотковим показником серед усіх країн ЄС. Таким є деякі з особливостей Естонії, країни, що прийматиме наступну Європейську молодіжну зустріч, організовану спільнотою Тезе.

Традиційна програма

Нещодавно поширено попередню програму 47-ї зустрічі, що відома також як «Паломництво довіри на Землі». Вона від 28 грудня 2024 р. до 1 січня 2025 р. відбуватиметься у Таллінні, столиці Естонії. Але вже від 26 грудня почнуть прибувати групи, покликані допомогти приймаючій стороні організувати прийом прочан. Прибуття учасників заплановане на 28 грудня вранці: юнаків і дівчат прийматимуть місцеві спільноти та сім'ї. Дні будуть позначені традиційними зустрічами, характерними для кожного Паломництва довіри на Землі: ранкова молитва в приймаючих спільнотах, молитва в середині дня в головних церквах, після якої відбуватимуться тематичні семінари в центрі Таллінна, а ввечері – зустрічі в малих групах. Кульмінацією зустрічі молодих європейців в Естонії стане велике молитовне чування за мир, яке ввечері 31 грудня очолить брат Метью, Настоятель спільноти Тезе, після чого відбудеться Фестиваль народів у приймаючих спільнотах. Наступного дня, після ранкової молитви та Євхаристії для бажаючих, молоді європейські християни розділять останню трапезу зі спільнотами та сім'ями, які їх прийматимуть.

Нагода для свідчення

У повідомленні спільноти нагадується, що Естонія була одним з останніх куточків Європи, який був християнізований. Сталося це у XII столітті, а після того, як країна приєдналася до Реформації в XVI столітті, місцева культура була вкорінена в лютеранських традиціях, до яких від XIX століття додалися православні. Сьогодні в Естонії 80% молодих людей стверджують, що не належать до жодної релігії, а 70% кажуть кажуть, що ніколи не моляться. У цьому контексті, пояснює спільнота Тезе, «участь у талліннській зустрічі буде нагодою шукати Воскреслого Христа і свідчити про Нього». «Подібно до того, як жінки біля порожнього гробу були заохочені шукати Ісуса, Який "випередить вас у Галилеї", чи не запрошені ми сьогодні вийти з наших зон комфорту і шукати тих, хто живе духом прощення, миру і справедливості на узбіччях церковних інституцій? У Таллінні ми зустрінемося і почуємо людей надії, які прагнуть служити іншим, будувати солідарність, робити прекрасним життя інших», – наголошують організатори.

Згуртованість, що єднає у відмінностях

«Наша країна, – зазначає естонський пастор Ове Сандер, – маленька, але в ній багато людей з великими серцями. Естонія вважається досить світською країною, але тут можна знайти багато людей з глибокою вірою і відданістю Христу». Для Тріін Салму, відповідальної за молодіжне душпастирство в Євангелічно-Лютеранській Церкві Естонії, бути молодим і християнином в Естонії сьогодні «означає вирізнятися з-поміж інших». «Це може означати почуватися виключеним та ізольованим від інших молодих людей, які оточують у школі, але це також дає можливість бути прикладом Ісуса для інших. Бути меншиною в суспільстві також створює відчуття єдності з іншими християнами, перетинаючи конфесійні кордони, особливо серед молоді», – переконана вона.