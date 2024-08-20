Кардинал Піццабалла про ситуацію в Святій Землі: дорога до миру можлива

В інтерв’ю для ватиканських медіа, даному ватиканським медіа перед тим, як виголосити інавгураційну доповідь цьогорічного Мітингу за дружбу між народами в Ріміні, латинський Патріарх Єрусалиму говорить про «дрібні надії», якими живуть у Святій Землі, щоб не піддатися перед натиском насильства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Benedetta Capelli – Ватикан / Ріміні

«У цей час ще не можемо говорити про мир». Слова кардинала П'єрбаттісти Піццабалли, латинського Патріарха Єрусалиму, ясно змальовують ситуацію у Святій Землі, де триває збройний конфлікт між ХАМАСом та Ізраїлем. В інтерв'ю ватиканським медіа, залишеному перед інавгурацією Мітингу за дружбу між народами в Ріміні з доповіддю на тему: «Присутність заради миру», ієрарх наголосив на необхідності «працювати над припиненням вогню, зупинити бойові дії, щоб розпочати процес зцілення, щоб будувати довіру один до одного». «Дорога є, – переконаний кардинал Піццабалла, – але бракує бажання рухатися нею на інституційному рівні, для цього потрібне політичне і релігійне лідерство, а воно перебуває в кризі». Важливо, підкреслює він, робити все можливе, також і починаючи знизу.

«Дрібні надії»

Надія – це слово, яке потрібне в цей час, але, зазначає кардинал, не слід плутати значення слів. «Надія, – зауважує він, – не означає, що все підходить до кінця, що перспективи не є позитивними в найближчому майбутньому. Надія – це внутрішній настрій, який робить людину здатною бачити очима Духа те, чого не бачать людські очі». Незначні надії, за його словами, оживляють місцеву Церкву, яка займається в Газі і на Західному березі річки Йордан підтримкою невеликої громади, роздаючи їм продукти харчування. Латинський Патріарх Єрусалиму згадав про зусилля, спрямовані на відкриття клінік, школи, яка вже рік як закрита, на відновлення динаміки «нормальних» взаємин, «які, однак, допомагають, вийти з-під пелени утисків, щоб створювати можливості для праці, хоча її не вистачає».