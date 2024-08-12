Отець Ігор Макар про зруйнований храм в Антонівці: він об’єднував людей

«Сьогодні наша маленька церковця (Парафії св. Кіпріяна і муч. Юстини смт. Антонівка), припинила своє існування. Була знищена ворожою ракетою», – так розпочинається допис у Facebook настоятеля цієї парафії отця Ігоря Макара, який він опублікував у неділю, 11 серпня. В інтервʼю для Радіо Ватикану – Vatican News священик розповідає про цю парафію, свідчачи про те, що храм, збудований у серці, не можуть знищити ні дрони, ні ракети.

Світлана Духович – Ватикан



«Горіло все, хати горіли і вже вогонь наближався до церкви. Люди всі повибігали, пожежників не було: там небезпечно їхати, бо зразу їх атакують. Люди рятували чим могли, і спасли ту церкву: вогонь зупинився за метр від каплиці…Але, не знаю, чим керувалися ті, хто вирішив знову атакувати храм. Можливо, бачили, що Церква об'єднує людей…Бо всі старалися врятувати ту церкву. І бачимо, що вчора вони вже були безсилі, бо були обстріли і було пряме попадання в ту каплицю, і вона повністю зруйнована», – каже в інтерв’ю для Радіо Ватикану – Vatican News отець Ігор Макар, настоятель греко-католицької парафії в Антонівці, що на Херсонщині, розповідаючи про сумну подію: у неділю, 11 серпня 2024 р., внаслідок влучання російської ракети було повністю зруйновано їхній храм святого священномученика Кипріяна та мучениці Юстини. Напередодні, в п'ятницю, ця маленька церковця ризикувала згоріти, коли скид з дрона викликав пожежу.

З отцем Ігорем ми познайомилися приблизно місяць тому, коли записували інтерв’ю про його служіння на Херсонщині. Він тоді розповідав про свої парафії розташовані на околицях Херсона: в Зеленівці, Антонівці та Інженерному, де здійснює служіння майже двадцять років. Про своїх парафіян він говорив як про свою сім’ю, називав їх “своїми”. Тепло і любов до цих людей, що відчувалися в його словах, спали на думку у момент, коли надійшла сумна звістка про знищення каплиці. В сьогоднішньому інтерв’ю отець Ігор Макар переповідає історію парафії в Антонівці, яка не закінчилася руйнуванням храму, бо найосновніше, що було збудовано за ці роки, – це храм збудований у серці, який не можуть знищити ні дрони, ні ракети.

Початки

Отець Ігор прибув на Херсонщину 19 серпня 2005 року, а перед тим, 14 серпня, він був висвячений на диякона в селі Семихатки Одеської області. Тоді владика Василь Івасюк, тодішній Екзарх Одесько-Кримський, призначив його в Антонівку спочатку як диякона, а 25 вересня того ж року його висвятили на священика, і він став адміністратором цієї парафії. Перед тим душпастирське служіння для цієї греко-католицької громади здійснювали о. Георгій Селін та о. Доротей Стиранець, ЧСВВ.

«На той час ми з дружиною орендували квартиру у Херсоні, – пригадує священик, – бо в Антонівці не було парафіяльного будинку, а богослужіння відправляли в маленькій хатині. Приблизно через чотири роки нас попросили її звільнити. Але вже у 2006 році завдяки сприянню владики Василя Івасюка і фонду “Церква в потребі” ми купили невеликий парафіяльний будинок. І вже у вересні 2006 року ми жили в цьому будинку. Тому, коли ми не мали місця для богослужінь, ми знайшли такий вихід із ситуації: на подвір'ї парафіяльного будинку в нас була літня кухня розміром приблизно 10 м на 4 м. Вона була дуже старенька, без ремонту, навіть не було підлоги. Але люди приходили щонеділі, і приходили сюди паску святити, і тоді я ще з більшим завзяттям почав робити капітальний ремонт, щоб зробити з неї парафіяльну каплицю. І ми її зробили. 17 травня 2014 року владика Михаїл Бубній, Екзарх Одеський_ освятив цю каплицю. І так ми жили там з дружиною і своїми дітьми, у нас їх четверо, всі вони там народилися. Так було до повномасштабного вторгнення 2022 року… В нас дуже гарно видно той міст через Дніпро, де розпочалися бої, і ми мусіли виїхати, бо була дуже велика небезпека для нашого життя».

Парафіяни Антонівки з владикою Михайлом Бубнієм

Парафіяльна родина

До російської окупації і бойових дій на Херсонщині, в греко-католицькому храмі регулярно відправлялася Божественна Літургія і проводилась катехизація, була започаткована також харитативна діяльність. Внаслідок значного впливу, який ще залишила по собі радянська атеїстична система, до храму не приходило багато людей. Але святу тайну Хрещення отець Ігор уділяв дуже часто. «В неділю на богослужіннях в нас було десять-п'ятнадцять людей. Іноді на Пасху доходило і до п'ятдесяти. На парафіяльному подвір'ї ми гуртувалися, один одного підтримували й допомагали чим могли, і так ми жили...», – розповідає парох.

Він пригадує також тих людей, які відіграли важливу роль у житті цієї парафіяльної родини і які вже відійшли до вічності, як наприклад, пані Олександра, яка була дячихою. Незважаючи на свою хворобу, яка спричинила її смерть, і болі, які вона терпіла, вона все ж таки приходила у храм співати. Отець Ігор зазначає, що вона померла в середині лютого, тобто перед тим, як розпочалася велика війна, і в цьому, за його словами, Бог проявив до неї своє милосердя, бо якщо би це сталося після повномасштабного вторгнення, то він би навіть не зміг її похоронити. «Вона мала ту Божу ласку, що ми її всі разом, всі парафіяни – хоча парафія не велика – відспівали і провели в останню дорогу», – зазначає він.

Часи випробувань

Отець Ігор Макар розповідає, що в час окупації російські військові лише один раз приїжджали до храму, запитували про священика, але не завдали шкоди. «І коли прийшла деокупація, то я, насамперед, приїхав туди, – каже він, – але побачивши, що лінія фронту дуже близько, я боявся за самих людей, щоб їх не наражати на небезпеку. Я допомагав їм молитвою, я за них і дотепер молюся, як парох, бо я все таки залишаюся парохом тієї парафії, хоча церкву зруйнували. Також завжди стараюся передати туди різну допомогу, яку ми отримували чи від патріаршої фундації «Мудра справа» чи від Лицарів Колумба, наприклад, воду, бо там нема ні світла, ні води, ні газу. Чи навіть, будучи директором Карітасу, минулого року, коли ми роздавали людям дрова, я теж старався, щоби вони їх отримували, тому що їм треба було там опалювати, бо не було інших засобів для існування».

Гіркий момент

Розповідаючи про руйнування каплиці в неділю, парох зазначає, що два дні у перед тим, у п’ятницю, вона ледь не згоріла внаслідок скиду з дрона. «Зараз на Херсонщині дуже вирують пожежі, бо є ділянки, які нерозміновані, тоді внаслідок прильотів, чи скидів з дрона загорається сухостій і все горить, – пояснює він. – І пожежники не можуть гасити, бо те місце може бути заміновано, тому вони тільки стоять попри дорогах. І так само і там в Антонівці: горіло все, хати згоріли і вже вогонь наближався до церкви. Люди всі повибігали, пожежників не було, бо там небезпечно їхати, бо зразу їх атакують. Люди чим могли, тим рятували і спасли ту церкву: вогонь зупинився за метр від каплиці. Не знаю, чим керувалися ті, хто вирішив атакувати храм. Можливо, бачили, що Церква об'єднує людей. Бо всі старалися врятувати ту церкву, це були мої сусіди, просто мешканці Антонівки, але всі бігли, щоб вберегти їхню церкву. І бачимо, що вчора вони вже були безсилі, бо були обстріли і було пряме попадання в ту каплицю, і вона повністю зруйнована. Частково пошкоджений будинок, але сам удар був в каплицю».

Руїни храму св. Кіпріяна і муч. Юстини в Антонівці

Священик розповідає, що сумну звістку він отримав від сусіда, який ще протягом обстрілів зателефонував йому і сказав, що церкви вже нема. «Але був дуже поганий зв’язок і було погано чути, – розповідає отець Ігор. – Потім він каже: “Верху нема”. “Ну, – думаю, – то нічого, якщо купол злетів чи якось трохи пошкодило дах, то ми поправими, то не біда”. Кажу йому: “Надішліть мені фотографії”. І потім, коли мені прислали фотографії, я навіть дружині не казав… Коли я побачив, то я відразу сів: я побачив, що то не просто дах, не просто купол, а то практично все зруйновано і нічого не залишилося… Там ми з дружиною, фактично, самі робили ремонти, я сам штукатурив, бо грошей не було, проекту не було. Я де міг, шукав гроші для того, щоб зробити це, і сльози на очах вийшли…Там і мої найкращі роки пройшли, і моїх дітей. Вони там народилися, виросли, ходили до церкви там, бо в нас дуже близько: від хати до каплиці було сім метрів. І тому було важко, але нічого, життя триває і надіюся і завжди кажу, що, дякувати Богу, що всі живі, що там ніхто не постраждав. Хоча в самій Антонівці постраждали люди, але на той момент в каплиці нікого не було, і всі залишилися живі».



Про тих, хто залишається в Автонівці

Отець Ігор розповідає, що в самій Антонівці залишаються мешкати приблизно 600 осіб. Дітей всіх евакуювали. Він пропонував деяким мешканцям переїхати в Зеленівку, в парафіяльний будинок, але вони не погоджуються. «Та ні, отець Ігор, я не можу покинути, – каже йому його сусідка. – А хто тут буде дивитися? От бачите, щось горить, і ми гасимо, допомагаємо щось зберегти. А може війна завтра закінчиться і все буде добре». «І я не можу їх ні осуджувати, ані сказати, що то є добре – у кожного рішення є своє, – стверджує він. – Я їх розумію, бо їхнє життя пройшло там, вони збирали по крихті гроші, щоб збудувати той будинок, і вірять в те, що в них не попаде, в будинок не попаде, але бачимо, як воно відбувається».