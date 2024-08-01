Очільник єпископату Німеччини: служіння міністрантів не лише в храмі

Ділячись думками про XIII паломництво Міжнародної асоціації міністрантів (CIM) до Риму, єпископ Ґеорґ Бетцінґ, Президент Єпископської Конференції Німеччини, зазначає, що це велична подія, а служіння міністрантів називає «школою віри».

Світлана Духович – Ватикан

Вже від понеділка, 29 липня 2024 р., вулиці Риму, прилеглі до Ватикану, незважаючи на спеку, переповнені групами молоді, що прибули сюди на паломництво Міжнародної асоціації міністрантів (CIM). 50 тисяч юнаків і дівчат приїхали з 15 різних країн, але більшість з них – з німецькомовних країн. Центральною подією їхнього паломництва, що має тему «З тобою», стала молитовна зустріч на площі Святого Петра за участю Папи Франциска.

В той час, як паломництво наближається до завершення, своїми думками про цю подію в інтервʼю для німецькомовної редакції Радіо Ватикану – Vatican News поділився очільник єпископату Німеччини єпископ Ґеорґ Бетцінґ. «Це чудова подія! Це я кажу від себе, і це те, що говорять багато наших міністрантів, – сказав він. – Приготування було того варте. Молоді люди відчувають тут спільноту, яку часто вже не відчувають у своїх рідних країнах. Вони часто думають: “Як нас мало...”. А тут вони розуміють: “Нас тисячі”. І тут їх справді десятки тисяч! Це трохи схоже на чудо: маленький хлопчик з п'ятьма хлібинами і двома рибинами – і раптом їх вистачає на всіх. Це паломництво має щось подібне, і воно матиме вплив на ціле покоління молодих людей».

Питання, які цікавлять молодь

Ділячись своїм досвідом спілкування з учасниками паломництва міністрантів, єпископ Бетцінґ зауважив, що на його здивування молоді люди не ставили йому так званих “великих запитань” про неодружене священство, роль жінки в Церкві, тощо. Натомість, вони цікавилися простими речами. «Наприклад, вчора молода жінка запитала мене: “Чим відрізняється наша релігія від міфології?” Я спочатку мусив сам подумати, а потім ми розговорилися. Молодь цікавиться такими питаннями, – ділиться єпископ. – Але я також розумію, що вони хочуть, щоб ця Церква рухалася, щоб вона залишалася їхньою Церквою. Тому що вони не хочуть випадати зі свого часу. Ми хочемо бути людьми свого часу і водночас друзями Ісуса. І вони шукають можливості поєднання цих двох сфер».

Школа віри

«У чому ви бачите особливу цінність служіння мінстранта сьогодні?», – таким було наступне запитання, на яке Президент Єпископської Конференції Німеччини відповів: «Служіння міністранта поєднує в собі дуже багато. Саме служіння є школою віри». Він пояснив, що це служіння є складовою частиною містагогії Святої Меси, але також це впливає на соціальне життя, тому що молоді люди відчувають зв'язок одні з одними. «Богослужіння не закінчується біля вівтаря. Після завершення Меси молоді люди зустрічаються, проводять разом дозвілля. Вони беруть участь в заняттях в групах, поглиблюють свою віру, розмовляють про неї, зустрічаються зі своїми душпастирями. Тобто це охоплює все, що будує Церкву. Тому це одна з найкращих речей, якими ми можемо втішатися в нашій праці з молоддю».