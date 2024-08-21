Новий ординарій для католиків вірменського обряду в Східній Європі

Ординаріат, юрисдикція якого поширюється також і на католиків вірменського обряду в Україні, був вакантним після того, як попередній ординарій став Патріархом Вірменської Католицької Церкви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 21 серпня 2024 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив преподобного Ґеворґа Норадункяна, Патріаршого Інституту Духовенства з Бзоммара, ординарієм для католиків вірменського обряду в Східній Європі, надаючи йому архиєпископську гідність та титулярний осідок Севастії.

Ординаріат для католиків вірменського обряду в Східній Європі, осідок якого у вірменському місті Ґюмрі, охоплює вірних у Вірменії, Грузії, а також в країнах Східної Європи, включно з Україною. Осідок був вакантним після того, як Синод Вірменської Католицької Церкви 23 вересня 2021 р. обрав тодішнього ординарія Рафаїла Франсуа Мінассяна Патріархом Кілікії Вірменської Католицької Церкви.

Владика-номінат Ґеворґ народився в Алеппо, Сирія, 16 листопада 1968 року. В 1995 році став священником у Патріаршого Інституту Духовенства з Бзоммара, а 1997 року здобув ліценціат у Папському Салезіянському Університеті. Виконував різні душпастирські та адміністраторські обов’язки, зокрема, був ректором Папської вірменської колегії в Римі, адміністратором екзархату в Єрусалимі та Аммані, парохом вірменської спільноти в Ліоні, Франція. У 2023 році переїхав з Франції в Ліван, де дотепер був Патріаршим Намісником в Інституті Духовенства та настоятелем монастиря Пресвятої Богородиці в Бзоммарі.