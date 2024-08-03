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Антіохійський патріарх маронітів Стефан Дуайї Антіохійський патріарх маронітів Стефан Дуайї  
ЦЕРКВА

Новопроголошений блаженний Стефан Дуайї наслідув постать Доброго Пастиря

Проголошуючи блаженним Антіохійського патріарха маронітів Стефана Дуайї, кардинал Марчелло Семераро наголосив, що новий блаженний є прикладом любові до своєї Церкви.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 2 серпня 2024 р., кардинал Марчелло Семераро, Префект Дикастерії у справах визнання святих, проголосив блаженним Антіохійського патріарха маронітів Стефана Дуайї (1630-1704). Декрет Дикастерії про беатифікацію був затверджений Папою Франциском 14 березня цього року. Проповідуючи під час Святої Меси у ліванському місті Бкерк, у резиденції Антіохійського патріархату маронітів, кардинал Семераро зазначив, що новий Блаженний був оживлений сильний усвідомленням католицького виміру Церкви, опікуючись нею як справжній пастир та люблячи всіх, незважаючи на переслідування і зневаги.

Бути джерелом миру для своїх братів

На початку проповіді Префект Дикастерії у справах визнання святих роздумував над словами із псалма: «Праведник квітнутиме, немов пальма; він виженеться вгору, мов кедр ливанський» (Пс. 92,13). За його словами, пальма має характерну особливість: її стовбур довгий і не покритий листям, але вона піднімається до неба, і на самій вершині пропонує свої плоди кочівникам, що проходять пустелею. Таким, за словами проповідника, повинен бути праведник: джерелом миру і життя для своїх братів, коли вони проходять пустелею життєвих труднощів. «Існує також друге порівняння, яке говорить про кедр ливанський, – сказав кардинал Семераро. – I принаймні на мене, дорогі брати і сестри; на мене, який приїхав сюди з Риму, цей образ складає дуже особливе враження. Кедр сяє своєю величчю, зеленим блиском листя і якістю деревини. У християнській інтерпретації він уособлює віруючого, який добре посаджений у домі Божому, яким є Церква, і який віддає себе на благо своїх братів, щоб полегшити їхню працю».

Як він зазначив далі, у цьому світлі ми бачимо нового блаженного патріарха Стефана Дуайї, який здійснював своє служіння у складні часи, позначені переслідуванням Церкви ззовні та її розбіжностями зсередини. «За всі ці роки, можна сказати, він не знав жодного мирного, спокійного дня. В результаті сталося так, що він був змушений кілька разів залишати патріарший осідок, щоб знайти прихисток в безпечніших місцях, але багато разів також у важких умовах, – пригадав проповідник. – І в цьому життя нашого Блаженного було дуже подібним на життя апостола Павла. І все це він прожив як покликання розділити страждання Христа (пор. Кол 1,24)».

Розвивати і оберігати своє стадо

Відтак Префект Дикастерії у справах визнання святих вказав на те, що блаженний Стефан Дуайї, з любові до Христа, простив всім тим, хто знущався над ним і переслідував. «Таким чином, він наслідував постать Доброго Пастиря з Євангелія, маючи Ісуса як свою модель і орієнтир», – зауважив він.

У цьому контексті проповідник зазначив, що у звичайному розумінні доброта є моральною якістю людини, яка бажає добра іншим і прагне реалізувати його для них, наскільки це можливо. «Але Ісус іде ще далі: добрим є той пастир, який кладе своє життя за овець. Таким був Ісус і таким, наслідуючи його, був наш Блаженний. Його постать справді є постаттю Доброго Пастиря, який страждає зі своїм стадом, захищає і оберігає його, та робить все можливе, щоб воно зростало», – зазначив кардинал Семераро.

Екуменічний діалог та опіка над народом

Наприкінці проповідник вказав на інші аспекти, які характеризували патріарха Стефана Дуайї, зокрема, його розсудливість і дипломатичний хист. «Добре відомий його лист до короля Франції Людовика XIV, в якому він розкриває всі страждання народу і просить взяти його під своє захисне крило. Ось так, заради своєї Церкви і свого народу, доведеного до крайньої бідності, наш Блаженний стає благальником про допомогу», – пригадав Префект Дикастерії у справах визнання святих. Інший вимір діяльності Антіохійського патріарха маронітів стосується його підтримки екуменічного діалогу між Сходом і Заходом на чолі Церкви, «що жила в контексті, часто ускладненому відносинами з іншими християнськими конфесіями та ісламом».

«Тому приклади, які ми отримуємо від нього, є прикладами пастирського добродіяння, любові до своєї Церкви та усвідомлення католицького братерства. Просімо ж Господа, щоб і ми вміли, за заступництвом блаженного Стефана, виражати нашу приналежність до Церкви, до друзів і братів у Христі, Господі нашому», – сказав на завершення проповідник.

03 серпня 2024, 10:40
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