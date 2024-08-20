Ірландія: новенна в санктуарії Нок в річницю об’явлень

Відпустові святкування зосереджені на темі молитви та спілкування з Богом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У «Марійському серці Ірландії», як називають санктуарій в Нок, добігає до завершення щорічна новенна, яка проводиться в річницю обʼявлення Пречистої Діви Марії, святого Йосифа та святого Івана. Від 14 до 22 серпня 2024 р. в святині, яку Папа Франциск 19 березня 2021 року офіційно проголосив через Папську Раду сприяння новій євангелізації Міжнародним Марійським і євхаристійним санктуарієм, відбувається серія заходів і щоденних богослужінь, провідною темою яких цього року є «Шепотіти з Богом… А як ти молишся?».

Істина зі споглядання

Для роздумів на цю тему було запрошено низку спеціальних гостей. Серед них Нок вже відвідали британський письменник Остін Івері, ірландська співачка Донна Таґґарт, єзуїт Річард Леонард, гуманітарна працівниця Тоні Пайк, єпископ Ельфіна Кевін Доран, який у недільній проповіді 18 серпня, коментуючи тему створенні, зазначив: «Запрошення сісти за стіл з Богом – це запрошення будувати стосунки».

«Суть послання книги Буття полягає в тому, що все, що ми бачимо навколо нас, було дано нам, щоб допомогти нам глибоко прожити наші стосунки з Богом», – підкреслив ієрарх, зауваживши, що хоча правдою є те, що книга Буття «ніколи не задумувалася як історична книга», вона є «плодом молитовного споглядання досвіду життя у всесвіті», жодним чином не послаблюючи науку. Насправді, наука наближається до істини, вивчаючи фізичні докази, тоді як віра шукає «відповіді на питання, які наука не вирішує, питання про сенс і мету людського існування». Але істина є істиною, «незалежно від того, чи вона походить з науки, чи з молитовного споглядання».

Санктуарій в Ноці

Згідно з переданням, 21 серпня 1879 року, п’ятнадцять людей, віком від 6 до 75 років, стали тут свідками появи Пресвятої Богородиці. Під проливним дощем вони побачили на розі церковці Діву Марію, поряд з Якою стояли ще дві постаті, як вважається – святі Йосиф та євангелист Іван. Традиція розповідає, що вірні протягом двох з половиною годин молилися під дощем, не змокнувши, а три постаті, не промовивши жодного слова, зникли. Так розпочалася надзвичайна історія Нок, що став обов’язковою метою паломництва для ірландців. Щороку санктуарій відвідують один мільйон 500 тисяч прочан, а 26 серпня 2018 року тут побував Папа Франциск.