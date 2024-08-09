Нікараґа видворила до Риму чергових сім священників

Після арештів, які відбулися цими днями, нікарагуанський уряд видворив сімох священників, відправивши їх до Риму.

Vatican News

У середу, 7 серпня 2024 р., сім священників, затриманих в Нікарагуа, були вислані та відправлені до Риму, куди прибули в другій половині дня 8 серпня: це священники Віктор Ґодой, Хайро Правія, Сільвіо Ромеро, Едґар Сакаса, Харвін Торрес, Улісес Веґа, Марлон Веласкес.

Уряд Нікарагуа підтвердив новину в повідомленні для преси: «7 нікарагуанських священиків виїхали з Нікарагуа до Риму». Священики належать до дієцезій Матаґальпи та Естелі і перебували в ув'язненні в семінарії Матері Божої Фатімської в Манаґуа. Як повідомляють нікарагуанські медіа, адміністратор дієцезії Естелі о. Фрутос Валле, який був заарештований 26 липня, не значиться серед тих, кого вислали з країни.

Це вже п'ята група священиків, висланих з Нікарагуа. Дві групи були видворені до США в жовтні 2022 і лютому 2023 року, а дві інші до Риму в жовтні 2023 і січні 2024 року, разом з двома єпископами – Роландо Альваресом та Ісідоро Морою.