Естонія: мир в Україні та світі серед намірів національного паломництва до Віру-Ніґули

У день, коли Україна відзначатиме річницю відновлення незалежності, естонські католики здійснять паломництво, одним з намірів якого буде мир. Традиція була започаткована під час Ювілею 2000.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 24 серпня 2024 р., естонські католики здійснять щорічне національне паломництво до найдавнішого санктуарію в країні, присвяченого Пресвятій Богородиці, що розташований у селищі Віру-Ніґула на півночі Естонії.

«Цього року паломництво присвячене 100-річчю Апостольської Адміністратури Естонії», – йдеться у повідомленні цієї церковної структури. В ньому нагадується, що до 1924 року естонські католики підпорядковувалися Ризькій дієцезії. Рішення Папи Пія XI «безумовно дало Католицькій Церкві в Естонії нове життя і місіонерський дух».

Проща до каплиці Пресвятої Діви Марії у Віру-Ніґулі відбудеться вже в двадцять п'ятий раз: традиція зародилася під час Ювілею Двотисячоліття. «Паломництво до Віру-Ніґули – це збагачуючий досвід, який виходить за рамки простого відвідування святого місця, – зазначив єпископ Філіп Журдан, Апостольський Адміністратор Естонії, – це внутрішня подорож, щоб краще зрозуміти себе і свою віру, а також засіб зміцнити зв'язок зі спільнотою і Богом». Для католиків, власне, «це традиційно молитовна мандрівка», під час якої відвідують місця і моляться «з такою ж довірою, з якою маленька дитина просить свою матір: за себе, за Церкву, за світ». Серед молитовних намірів, які єпископ визначив на цьогорічну прощу – «мир в Україні, у світі та в наших серцях», а також «щоб Церква незабаром отримала беатифікацію першого естонського апостольського адміністратора, Слуги Божого архиєпископа Едуарда Профітліха».