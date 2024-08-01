Конференція на тему суспільної комунікації: формувати зрілих християн

Учасники Міжнародної конференції на тему комунікації, що відбувається в Папському Салезіанському Університеті в Римі, намагатимуться пізнати і дедалі більше поглибити світ комунікації молодих людей та вивчатимуть, як відповідати на виклики цифрового світу і штучного інтелекту.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Створення нових способів і моделей євангелізації, екологія, зміна клімату, мігранти і біженці, цифрова культура і штучний інтелект, внутрішня й зовнішня комунікація в Церкві та в Згромадженні Салезіян – ось деякі з тем, які будуть розглянуті на Міжнародній конференції з суспільної комунікації, яку організував Відділ суспільної комунікації Згромадження Салезіян Дона Боско та факультет суспільних комунікацій Папського Салезіянського Університету в Римі (UPS).

Ініціатива під назвою “Shaping Tomorrow” (Формуючи майбутнє) розпочинається 1 серпня 2024 року в приміщенні Папського університету. Про це інформує інформагентство «Фідес».

«Тема цифрового та штучного інтелекту присутня у всіх засобах масової інформації, в Інтернеті, в мережах і в житті кожного», – йдеться в комюніке наданому інформагентству.

Зрозуміти, як жити в цифровій культурі

Основною метою конференції є поглибити розуміння суспільної комунікації в Салезіянському Згромадженні, а також допомогти спрямувати комунікацію в Салезіянській Родині (СДМ), відповідно до основних принципів Відділу євангельської, синодальної, салезіянської та мистецької комунікації. Салезіяни Дона Боско, як вихователі молоді, крокують разом з нею в так званій цифровій культурі, і разом з нею прагнуть краще зрозуміти, що означає жити в цьому складному цифровому всесвіті.

Спілкування означає виховувати та свідчити

Конференція, що триватиме упродовж тижня, має на меті пізнати і дедалі більше поглибити світ комунікації молодих людей, з молодими людьми і для молодих людей; створити всесвітні мережі комунікативного наративу, щоб формувати зрілих християн і гідних громадян; надати послідовності цій діяльності, яку здійснює Салезіянське Згромадження; творчо відповідати на можливості й виклики цифрового світу і штучного інтелекту (ШІ); і, врешті, пам’ятати, що комунікація для салезіян завжди означає виховувати та свідчити.

Учасниками заходу є делегати з відділів комунікації із країн на всіх пʼяти континентах.

