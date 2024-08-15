"Допомога Церкві в потребі": понад 1600 літніх таборів у різних частинах світу

Численні табори відпочинку в різних регіонах, охоплених війною, пропонують наймолодшим тимчасово відволіктися від щоденних викликів, безтурботно провести час і зростати у вірі. Як зазначають партнери фундації «Допомога Церкві в потребі» на місцях, відвідування таких таборів є часто є найбільш очікуваною подією року для багатьох дітей і підлітків.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Добігає до завершення літо, а разом з ним – і період канікул. У різних частинах світу, де школярі не мають можливостей для організації відпочинку, в багатьох випадках з допомогою приходять церковні організації. Папська фундація «Допомога Церкві в потребі» поширила звіт, у якому зазначає, що цього року понад 1600 літніх таборів для молоді відбулися за її фінансування, що склало приблизно 2 мільйони євро, у 18 країнах світу, від Єгипту та Йордану до Іраку, Грузії чи Казахстані. У багатьох регіонах, охоплених війнами та конфліктами, зокрема у Святій Землі, Лівані, Сирії, Україні, Мозамбіку чи Венесуелі, наймолодші отримали можливість провести час у мирному середовищі, спілкуючись з ровесниками та поглиблюючи свою віру.

Деякі з таборів вже давно отримують підтримку від фундації. Серед них і ті, що цього року знову відбуваються у Святій Землі, незважаючи на те, що там триває збройний конфлікт. Кардинал П'єрбаттіста Піццабалла, латинський Патріарх Єрусалиму, подякував благодійній організації за постійну співпрацю, зазначаючи, що літні табори, які організовує Вікаріат святого Якова для івритомовних католиків в Ізраїлі не існували б без цього фінансування. «Більшість учасників – це діти мігрантів. Ця група людей особливо страждає від поточної війни», – розповів він. А цьогорічні табори на Західному березі річки Йордан для приблизно 500 дітей та молоді віком до 35 років черпали натхнення із заклику Папи Франциска присвятити цей рік молитві.

В Україні також були профінансовані літні відпочинкові табори, які надають духовну та психологічну підтримку дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та дітям жертв війни. Єпископ-помічник Донецького греко-католицького екзархату Максим Рябуха, який займається організацією літніх реабілітаційних таборів для дітей вимушених переселенців, під час візиту до міжнародної штаб-квартири «Допомоги Церкві в потребі» наголосив, що ці табори дають молодим людям, які зараз не мають можливості «втішатися нормальним життям», цінну можливість не лише набратися сил, але й «усвідомити, що життя не можна відкладати на пізніше». «Кожен з нас покликаний зростати з кожним днем, брати на себе відповідальність і ставати будівничими світу і миру», – підкреслив ієрарх.