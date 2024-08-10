Дрібні зерна миру. Кардинал Дзуппі зустрівся з дітьми з України

Очільник Італійської єпископської конференції зустрівся із дітьми, які прибули з України в Італію на кілька тижнів літнього відпочинку в рамках проекту «Разом – краще».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Зовсім маленькі зерна миру, але вони мають вирішальне значення, коли навколо лише жахливе насіння війни». Так кардинал Маттео Дзуппі, Архиєпископ Болоньї та Голова Італійської єпископської конференції, охарактеризував прийняття в італійських сім’ях дітей і підлітків з України, що прибули в Італію в рамках проекту «Разом – краще», щоб провести тут час в рамках літніх канікул. Цю ініціативу координує «Карітас Італії» разом з Відділом душпастирства сімей Італійського єпископату, в співпраці з «Карітасом України» та «Карітас-Спес», Апостольською нунціатурою в Києві та дипломатичними представництвами України в Італії та при Святому Престолі.

Молитися й ділитися дарами

Ввечері, 9 серпня 2024 р., кардинал Дзуппі зустрівся на парафії святого Мартина в місті Кʼєті з групою дітей, яких прийняла дієцезія Кʼєті-Васто. Під час спілкування він зазначив, що гасло ініціативи говорить про те, що бути разом – прекрасно, а особливо для тих, «хто прибув із контексту війни, насильства, ночей з бомбардуваннями, із ситуації, коли тато не повернувся, з туги за чимось великим, що може змінити все життя».

«Тут вони нарешті віднаходять трохи миру: це немов світло, яке, ми впевнені, вони привезуть назад в Україну», – зазначив кардинал Дзуппі, слова якого наводить сайт Італійської єпископської конференції. «Це прекрасне насіння також і для нас, бо не раз ми не знаємо, що робити перед обличчям такого великого зла, а це щось, що ми можемо зробити», – додає він, пояснюючи, що «перед обличчям війни, перед цією машиною смерті, ми всі можемо робити найважливішу річ – молитися, але також, як нагадує святий Мартин, ділитися».

Під знаком «нормальності»

Численні сім'ї виявили бажання відкрити двері своїх домівок для українських дітей: «Це позитивний досвід, – зазначає отець Марко Паньєлло, директор Карітасу Італії, – не тільки для дітей та їхніх опікунів, але, перш за все, для дієцезій, які їх прийняли, для парафій, які мали можливість пізнати жахи війни і дати гостям надію, щоб, повернувшись у свою країну, вони могли розповісти досвід того, що мир можливий, коли люди зустрічаються».

Як зазначають організатори, перебування дітей з України проходить під знаком «нормальності», якої так не вистачає тим, хто вже понад два роки змушений ховатися в укриттях і жити в страху бомбардувань. Метою проекту є саме допомогти дітям і молоді в опрацюванні травми війни в безпечних місцях, де вони можуть спілкуватися і рости, уявляючи собі мирне майбутнє. Через ігрові та рекреаційні заходи їм надаються можливості для відновлення, соціалізації та побудови позитивних і цілеспрямованих стосунків. А для італійських громад це важлива можливість для зростання та взаємообміну.

Проект, що зростає

Діти, яких відвідав кардинал Дзуппі, є частиною групи з 730 неповнолітніх, які прибули з місць, що постраждали від війни та вже провели або проводять час в Італії, на морському узбережжі або в горах. Також і цього року в кількох регіонах країни, залучивши ще більшу кількість учасників, ніж у попередні роки, повторився досвід прийняття, який у 2022 і 2023 роках дозволив 218 і 542 особам провести кілька днів подалі від страху і мороку війни. «Наступного року їх буде ще більше», – запевнив очільник італійського єпископату, повідомивши, що «вже щось продумується також і на зиму».