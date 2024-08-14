Кельнський архиєпископ вирушив з візитом солідарності в Україну

Протягом шести днів кардинал Велькі відвідуватиме місця, яких торкнулася війна, спілкуватиметься з представниками Церкви, благодійних організацій, а також з тими, хто пережив окупацію та з родичами полеглих.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Виявити солідарність з тими, хто постраждав від війни. Такою є головна мета шестиденного візиту в Україну кардинала Райнера Марії Велькі, Архиєпископа Кельна. Про це повідомляє інформагентство KAI.

Зустрічі з тими, кого торкнулася війна

Першим етапом є Львів, де німецький ієрарх відвідає благодійні проекти, зустрінеться з представниками Церков та братиме участь у богослужіннях. Як зазначається, кардинал Велькі хоче відвідати міста Ірпінь, Буча та Гостомель та зустрітися із тими, хто пережив російську окупацію. У Києві він зустрінеться з послом Федеративної Республіки Німеччина Мартіном Єґером. Також у програмі – зустріч з Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким Блаженнішим Святославом і вшанування пам'яті полеглих на військовому кладовищі та зустріч з їхніми родинами.

З упованням на Бога

Перед тим, як вирушити в дорогу, кардинал Велькі заохотив до збереження перспективи надії, яка ґрунтується на вірі. «Бог нікого не залишає наодинці з бідою», – наголосив він, закликаючи до постійної довіри до Бога і терпеливості. «Молитва – це не опіум! Молитва означає: ми довіряємо Богові в певній справі», – підкреслив він.

Солідарність з Україною

Кельнський архиєпископ востаннє відвідував Україну в 2018 році. Від початку повномасштабної війни Кельнська архидієцезія створила три спеціальні фонди по 500 тисяч євро кожен для швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Станом на кінець липня 2024 року підтримку отримали приблизно 50 проектів на суму понад 1,2 млн євро.