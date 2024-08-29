Легат Папи на Міжнародний Євхаристійний конгрес прокоментував призначення

У вітанні, надісланому організаційному комітетові, венесуельський ієрарх висловлює свою радість з приводу того, що матиме можливість брати участь у події, що стане прекрасною нагодою для взаємообміну та молитви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Як ми вже повідомляли, Папа Франциск призначив кардинала Бальтасара Енріке Порраса Кардосо, вислуженого Архиєпископа Каракаса, Папським Легатом на 53-й Міжнародний Євхаристійній Конгрес, який від 8 до 15 вересня 2024 р. відбуватиметься в столиці Еквадору м. Кіто. На сайті організаційного комітету конгресу оприлюднено вітання, які венесуельський ієрарх переказує містові, яке через кілька тижнів стане «євхаристійною» столицею світу.

У повідомленні зазначається, що кардинал Поррас Кардосо висловив свою радість з приводу можливості взяти участь як представник Папи Франциска у важливій церковній події, тема якої: «Братерство для зцілення світу». Папський легат підкреслив красу мистецтва та спадщини, якими багате місто Кіто. Участь у конгресі, за його словами, стане «прекрасною нагодою для взаємообміну, молитви та для того, щоб відчути наш спільний дім, яким є Церква в Латинській Америці, і що саме з нашого континенту поширюється набожність до Пресвятих Тайн і до Найсвятішого Серця Ісуса».

Це останнє зауваження покликається на той факт, що еквадорська столиця була обрана місцем проведення конгресу в контексті 150-річчя посвячення країни Найсвятішому Ісусовому серцю. Кардинал Поррас Кардосо підкреслив у цьому контексті, що «всі ми почуваємо скріпленими Господньою благодаттю, щоб бути якнайкращими учнями, якнайкращими місіонерами надії, радості, миру й справедливості».