Кардинал Піццабалла: угода щодо Гази можлива, але не бракує перешкод

Латинський Патріарх Єрусалиму ділиться з ватиканськими медіа своїми сподіваннями на угоду, яка покладе край цій фазі війни в Газі, відвертаючи також перспективи ескалації конфлікту, але в той же час застерігає від ілюзій: перешкод не бракує, залишається ще багато труднощів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Roberto Cetera - Ватикан

«Перспективи вселяють надію», – сказав в інтерв'ю ватиканським медіа кардинал П'єрбаттіста Піццабалла, латинський Патріарх Єрусалиму, коментуючи підсумки переговорів про припинення вогню в Газі, що відбулися в Досі. Планується, що переговори відновляться через кілька днів в Каїрі. Тим часом, на різних фронтах не припиняється насильство.

Перешкод не бракує, але дозріли передумови для припинення війни

«Я вважаю, що саме зараз склалися умови для того, щоб досягти домовленості. Звичайно, завжди будуть ті, хто проти, завжди будуть перешкоди, але я вважаю, що умови визріли для того, щоб ми могли нарешті завершити цю фазу війни і таким чином запобігти ескалації, розширенню конфлікту з прямим втручанням Ірану і розповсюдженням війни на Ліван», – сказав ієрарх, відзначають також зусилля посередників і зокрема США, щоб завершити цю ситуацію. Водночас, Блаженніший Пʼєрбаттіста підкреслює, що не треба піддаватися ілюзіям: «Конфлікт ще не закінчився; ми це дуже добре бачимо в Газі з постійними обстрілами, з трагедією, яка у всіх на очах і яка завжди залишає нас без слів».

Зусилля на підтримку населення

Відповідаючи на запитання про становище християнської спільноти в Газі, латинський Єрусалимський патріарх зазначив, що їхня невелика громада, що перебуває на півночі сектору, старається допомагати населенню завдяки гуманітарній допомозі, яку отримують від Мальтійського Ордену та від різних організацій. «І це прекрасно бачити, як посеред цієї дуже важкої і трагічної ситуації проявляється також велика солідарність», – додає він.

Почуття ненависті і кривди вимагають зусиль з боку релігій

Скеровуючи погляд на інші палестинські території, кардинал Піццабалла зазначив, що про Газу дуже багато говориться, і це справедливо, але ситуація є важкою і на Західному березі Йордану. Наприклад, нещодавно трапився погром палестинського села. «Існує загроза вибуху, тому треба докласти багато зусиль, перш за все, для припинення вогню в Газі, а потім також для відновлення порядку, безпеки і звичайного життя – наскільки ми можемо говорити про звичайне життя – на всьому Західному березі річки Йордан», – сказав він, підкреслюючи, що «необхідно перегорнути цю сторінку», але це «не є легко».

«Те, що ми бачимо на Західному березі річки Йордан, про що я завжди говорю, є відчутним, конкретним прикладом того, як ненависть, образа, зверхність призвели до форм насильства, які стають дедалі більш екстремальними і які дедалі важче стримувати. Тому ми повинні наполегливо трудитися, не тільки політично, але й релігійно, тому що підґрунтя цього насильства також релігійне, щоб порушники спокою, ці екстремісти були відтиснуті, ізольовані і не мали тієї сили, яку вони мають зараз», – наголосив ієрарх.