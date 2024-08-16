Кардинал Бо: Папа дасть новий поштовх Церквам Азії, які живуть серед викликів

Напередодні вересневої подорожі Папи в Індонезію, Папуа-Нову Гвінею, Східний Тимор і Сінгапур, голова Федерації єпископських конференцій Азії пропонує погляд зсередини на значення цього візиту.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Deborah Castellano Lubov – Ватикан

У розлогому інтерв'ю ватиканським медіа кардинал Чарльз Маунґ Бо, Архиєпископ Янгона (М'янма) та голова Федерації єпископських конференцій Азії (FABC), змальовує портрет вірян Азії та Океанії, з якими Папа Франциск зустрінеться під час Апостольської подорожі в Індонезію, Папуа-Нову Гвінею, Східний Тимор і Сінгапур, що відбуватиметься від 2 до 13 вересня 2024 року та стане 45-ю міжнародною подорожжю цього понтифікату. Кардинал Бо розповів про живу і різноманітну Церкву, яка, незважаючи на політичні, економічні, соціальні, екологічні та культурні виклики, а також на те, що «не завжди легко» жити християнською вірою в деяких частинах Азії, «залишається не тільки живою, але й динамічною в різних напрямках».

Уважність до найменших

Ділячись думками про важливість цього візиту, ієрарх зауважив, що багато народів Азії лише чують про Папу, бачать його за допомогою медіа, але загалом він залишаться «віддаленою постаттю». «Тому візит Папи до Азії не тільки радує, але й пробуджує нову ревність і почуття віри, адже він показує, що народи Азії не є далекими від думки і серця Папи», – сказав він, додаючи, що «найбільше підбадьорює те, що Папа Франциск обрав для відвідин невеликі, маловідомі для світу країни», через що дає світові можливість «познайомитися з Церквами на цих землях».

Унікальність у розмаїтті

За словами Янґонського архиєпископа, унікальністю Азії є її розмаїття. І попри те, що християни є меншістю в більшості країн континенту, крім Філіппін та Східного Тимору, віра тут зростає. «Церкви в Азії, хоч і невеликі, але живі та динамічні. Святіший Отець матиме змогу пізнати динамічну різноманітність азійських Церков та віру її людей. Багаті чи бідні, більшість чи меншість, віра людей залишається стійкою, незважаючи на різноманітність викликів, які доводиться долати в різних країнах», – сказав кардинал Бо, додаючи, що саме це може бути уроком азійських Церков для Церкви вселенської.

«Незважаючи на численні виклики, які стоять перед Церквами в Азії, нашою метою є шукання миру та гармонії. Всі шукають миру і гармонії, і саме тому, перед обличчям політичних утисків, бідності, кліматичного спустошення та багатьох інших ситуацій, Церква повинна співпрацювати з іншими, щоб відновлювати мир і гармонію в житті тих, кого це безпосередньо торкнулося. В Азії ми вчимося співпрацювати, вести діалог і поважати один одного. Але перш за все, ми навчилися співіснувати як брати і сестри, незважаючи на труднощі. Я вважаю, що саме шляхи миру і злагоди через діалог – це те, що Азія може запропонувати вселенській Церкві», – зазначив він.

Церква жива, хоч і переслідувана

Ділячись думками про свідчення Церкви на континенті, очільник об’єднання місцевих єпископатів наголошує, що Церкви в Азії – живі та активні. «Досить побачити, що багато наших храмів переповнені під час недільних богослужінь. Ви можете помітити, що багато азіатів, які емігрують в інші країни, зберігають живою свою віру», – підкреслив він, додаючи, що вони є також свідками багатьох Церков, які зазнають переслідувань. «Жити християнською вірою в деяких частинах континенту не завжди просто. Незважаючи на ці виклики – політичні, економічні, соціальні та культурні – їхня віра залишається не лише живою, але й динамічною в різний спосіб», – сказав кардинал Бо.