Париж: успіх ініціативи «Holy Games», яка триватиме і під час Паралімпіади

Паризьке духовенство супроводжувало головну спортивну планети душпастирськими ініціативами, які через спілкування, спорт і мистецтво допомагали мешканцям і гостям міста наблизитися до Христа і до Церкви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Ми набули досвід, який варто перенести в наше щоденне душпастирство, адже наша відкритість виливається в зростання зацікавлення вірою, християнством і самою Церквою», – підкреслив о. Жан-Крістоф Ельбек, підбиваючи підсумки ініціативи «Holy Games», тобто «Святих ігор», яка супроводжувала Олімпіаду в Парижі, закриття якої відбулося в неділю, 11 серпня 2024 року.

Молитва, свідчення, спілкування

Священик є настоятелем базиліки Сен-Дені, некрополя французьких королів, розташованої всього кількасот метрів від олімпійських спортивних об'єктів. Це було одне з місць, де відбувалося багато ініціатив, пов'язаних зі «Святими іграми», про які розповідає репортаж інформагентство КАІ. В програмі взяли участь понад 2 тисячі молодих католиків з усієї Франції. Відбувалися концерти, спортивні змагання та паломництва, які знайомили з християнською спадщиною Франції, а також катехизація, молитовні зустрічі та обмін досвідом віри, в тому числі і з боку спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх. На великих екранах, встановлених біля базиліки Сен-Дені, можна було спостерігати за змаганнями олімпійців і водночас сісти за спільну трапезу, якою пригощали організатори, і заодно поспілкуватися і познайомитися один з одним. До програми була залучена молодь з єзуїтського руху MAGIS, яка під час Ігор відвідувала хворих і самотніх у їхніх домівках, а також організовувала вільний час для дітей з малозабезпечених сімей.

Відправна точка для звіщення

Протягом останніх двох тижнів базиліку, яка була відкрита від 8 ранку до 8 вечора, відвідувало понад 2 тисячі людей щодня. «Це втричі більше, ніж у літні місяці за аналогічний період. Це позитивний знак і надія на те, що ці стіни будуть і надалі живими», – розповіла Клодін, яка працює в парафії. Отець Ельбек підкреслив, що найбільшою несподіванкою для нього стали мешканці околиць, які, хоч і живуть у Парижі вже багато років, але ще ніколи не відвідували славнозвісну базиліку. «Приходили люди багатьох національностей. Одні хотіли поговорити, інші просили благословення або сповіді», – розповів настоятель, зазначивши, що початком багатьох розмов було захоплення красою храму. «Це також може стати відправною точкою для звіщення Христа», – наголосив він.

Змагаючись за медаль братерства

«Holy Games» відбувалися також у храмі Сен-Сюльпіс, другій за величиною церкві Парижа, яка, доки Собор Паризької Богоматері відбудовується після пожежі, слугує катедральним собором. Там заняття проводили салезіяни та салезіянки, а також молодь, вихована в дусі отця Джованні Боско. Ця ініціатива також була спрямована на місцеві сім'ї, які залишилися вдома під час відпустки і змушені були переживати всі незручності хаосу, спричиненого Олімпіадою та супутніми подіями. «Єпископи Франції попросили нас прожити цей період в контексті спорту та в діалозі з багатьма молодими людьми, яких ми щодня зустрічаємо, щоб в ім'я Христа можна було врешті-решт повісити їм на шию медаль братерства», – підкреслив о. Ксав'є Ернст. Він розповів, що спортсмени, які брали участь в іграх, також заглядали до храму. «Цей час справді породив багато добра, і тільки від нас залежить, як ми його тепер використаємо», – додав французький салезіянин. Він підкреслив, що «Святі ігри» також супроводжуватимуть Паралімпіаду, яка проходитиме в Парижі з 28 серпня по 8 вересня.