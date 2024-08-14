Харків: прибула допомога, організована за участі Апостольської елемозинерії

Вантажівка, відправлена минулого тижня з Риму, досягла своєї мети. Вдячність Харківського екзарза за допомогу постраждалим від війни. Кардинал Краєвський дякує всім щедрим жертводавцям.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Сьогодні, 12 серпня 2024 року до нашого храму святого Миколая у Харкові прибула гуманітарна допомога з Риму від собору Святої Софії», – повідомив владика Василь Тучапець, Екзарх Харківський, у відеоролику, записаному на тлі греко-католицького катедрального собору святого Миколая в Харкові, складаючи подяку за цей черговий вантаж, до організації якого долучилася також Дикастерія служіння милосердя за активної участі його очільника кардинала Конрада Краєвського.

Кардинал Краєвський: дякую всім, хто долучився

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Як ми повідомляли, 8 серпня від собору Святої Софії в Римі в Україну вирушив черговий гуманітарний вантаж. Як розповів у коментарі для ватиканських медіа кардинал Краєвський, до організації відправлення долучилися також військовослужбовці Папської Швейцарської Гвардії, які допомагали завантажувати гуманітарну допомогу.

«Це справжня радість отримати звістку про те, що вантажівки з дарами Святішого Отця та багатьох римлян прибули до місця призначення в Україні. Раніше з міркувань безпеки не можна було розголошувати, куди саме вони прямують. Це найбільш обстрілювані райони, де люди дуже страждають», – зазначив Папський розподілювач милостині, який також подякував швейцарським гвардійцям, які «протягом багатьох, багатьох годин» завантажували вантажівку, а також «багатьом, багатьом римлянам, які були дуже щедрими». Окрема подяка також і Папі, який вкотре засвідчив свою конкретну близькість до «мученицької» України, про яку він нагадує у кожному публічному зверненні, просячи вірних не забувати про неї.

Вдячність Харківського екзарха

До ватиканських медіа також надійшло відеоповідомлення від єпископа Василя Тучапця, записане біля катедрального храму святого Миколая в Харкові, при якому діє пункт роздачі гуманітарної допомоги. «Я дякую найперше отцеві Маркові Семегену, який організував збір цієї гуманітарної допомоги для постраждалих від війни в Харкові. Дякую також Товариству Святої Софії, волонтерам і парафіянам римської громади, які підготували і переправили цю гуманітарну допомогу. Тут є і продукти харчування, і засоби гігієни, дитяче харчування, одяг. Також дуже багато медикаментів, дуже багато людей звертаються за ними. А також різні речі, потрібні для людей. В окремий спосіб хочу подякувати кардиналові Краєвському, який також передав і продукти харчування, і медикаменти, дуже необхідні для людей в теперішній час. Щиро дякую також за цю гуманітарну допомогу і підтримку від Апостольської Столиці», – сказав він, пояснюючи, що потреби тільки зростають:

«Останнім часом дуже багато людей евакуювали з прикордонних міст і сіл, зокрема з Вовчанська, Липців, де ведуться бойові дії. Їх евакуювали до Харкова, і люди кожного дня приходять і просять продукти харчування, і найнеобхідніші речі: постіль, посуд, навіть елементарні речі. Бо люди виїхали тільки зі своїми документами, і з найнеобхіднішим, рятуючи своє життя. Тому ця гуманітарна допомога дуже потрібна. Я щиро дякую також всім добродіям і жертводавцям, які відгукнулися на наш заклик і допомагають постраждалим від війни у Харкові. Молимось також за всіх наших жертводавців. Хай Господь щедро всіх вас благословить. Щиро, ще раз всім дякую!».