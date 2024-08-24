Другий Ватиканський Собор – новий подих Церкви. Відкриття четвертої сесії
о. Андрій Твердохліб
Відкриваючи четверту сесію собору Папа Павло VI зробив два важливі оголошення. Перше стосувалося пропозиції, що надійшла від соборової асамблеї, згідно з якою було створено синод єпископів. З певною періодичністю деякі із єпископів, що представлятимуть єпископат усього світу, будуть запрошені на спільні зібрання, щоб допомагати папі порадами та співпрацею. Це був спосіб, щоб зробити ефективною співпрацю єпископів у вселенському управлінні Церквою. Друге оголошення стосувалося рішення папи прийняти запрошення від секретаріату штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй, щоб відвідати їхній офіс з нагоди двадцятої річниці з моменту заснування цієї організації. Це було знаком визнання тієї уваги, яку Церква присвячувала проблемам у світі, яких соборові отці торкалися під час засідань.
Промова Папи Павла VI, виголошена 14 вересня 1965 року, була сприйнята досить позитивно. Це був вияв довіри до соборового засідання. Папа, який три місяці тому, 24 червня, прийняв рішення та взяв на себе зобов’язання провести реформу римської курії, переглянути кодекс канонічного права та поглиблено вивчити питання контролю народжуваності, тепер здивував соборових отців оголошенням про створення синоду єпископів. В такий спосіб Папа Павло VI бажав відновити повну особисту ініціативу отців напередодні завершення ІІ Ватиканського Собору.
Розглянемо деякі моменти із промови Папи Павла VI в день відкриття останньої сесії. У вступному слові помітним є те, що він усвідомлював велику відповідальність перед Богом та Церквою, щоб не лише довести до завершення ІІ Ватиканський Собор, але й щоб прийняті документи могли бути втілені в життя та привели до позитивних змін.
Говорячи про цінність Собору, папа стверджував:
Папа в своїй промові основну увагу зосередив на милосердній любові. Любов повинна була стати характерною рисою також і цієї останньої фази Собору. Він сказав, що саме із любові слід черпати стимул, щоб прямувати до істини, яку прагнуть виявити, а також прямувати до сповнення постанов. Саме істина та постанови повинні стати виявом любові і милосердя. На думку папи, Собор повинен стати проявом характеру любові, і така любов має буде потрійною: до Бога, до Церкви та до людства.
Що стосується прояву любові щодо Бога, то Папа Павло VI зокрема сказав:
Стосовно прояву любові до Церкви, то слова папи були такими:
Говорячи на тему любові до людства, Папа Павло VI сказав наступне:
У своїй промові папа також згадав і про єпископів, яким уряди їхніх країн не дозволили брати участь у Соборі, кажучи про несправедливість таких перешкод. Такий стан справ свідчить про те, що католицька Церква в деяких країнах є переслідуваною, а уряди цих країн прагнуть її придушити:
Тема миру була постійно актуальною для Папи Павла VI, тож в завершальній частині своєї промови він звернувся із рішучим закликом до припинення будь-якої війни, присутньої в різних регіонах планети. На завершення він звернув увагу на те, що не згадував у промові документи, які будуть предметом вивчення соборовими отцями під час соборових засідань. Така позиція, сказав папа, є свідомим вибором, щоб не перешкоджати проявові свободи думок зібраних на Соборі отців щодо запропонованих тем.
Отож, ми завершили розгляд промови папи під час відкриття четвертої соборової сесії, а наступного разу розпочнемо вивчати її перебіг.
Джерела:
Elio Guerriero. Il Concilio Vaticano II. Storia e significato per la Chiesa. Shalom editrice, 2022. с. 43-44.
Michele Antonio Corona, Il Concilio Vaticano II spiegato a tutti. Fondazione OasiApp, 2022. с. 85-88.
Giuseppe Alberigo. Breve storia del concilio Vaticano II. Il Mulino, 2021. c. 138.
Piero Doria. Storia del Concilio ecumenico vaticano II. Tau editrice, 2016. c. 334-340.