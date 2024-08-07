Нікараґуа: заарештований ректор семінарії в Матаґальпі

Отець Харвін Торрес, який також є настоятелем храму Санта-Марія-де-Ґвадалупе в Матагальпі, перебуває у в'язниці. Про це повідомили активісти та правозахисні організації, від яких також стало відомо про затримання парафіяльної співпробітниці Лесбії Райо Бальмаседи з парафії в Себако.

Vatican News

Ще один священик був заарештований 5 серпня 2024 р. в дієцезії Матаґальпи в Нікарагуа. За повідомленнями парафіян для, у в'язницю забрали ректора Вищої філософської семінарії святого Луїса Ґонсаґи і пароха храму Санта-Марія-де-Ґвадалупе в мікрорайоні Ґуанука міста Матаґальпи о. Харвіна Торреса. Про затримання повідомили активісти та правозахисні організації, на яких посилається національна щоденна газета «La prensa», з якої також стало відомо, що під вартою перебуває також співробітниця парафії в Себако мирянка Лесбія Райо Бальмаседа.

Протягом тижня в Нікарагуа вже ув'язнено тринадцять священиків. Більшість з них належать до дієцезії Матаґальпи, єпископа якої преосвященного Роландо Альвареса було видворено 14 січня. У березні 2023 року Республіка Нікарагуа звернулася до Святого Престолу з вимогою закрити дипломатичні представництва, але без повного розриву стосунків.