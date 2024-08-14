CCEE: відбудеться зустріч європейських делегатів на XVI асамблеї Синоду Єпископів

Представники європейських єпископатів, що є делегатами на XVI Звичайній асамблеї Синоду Єпископів, зберуться в австрійському місті Лінц для того, щоб обговорити Робочий документ жовтневої сесії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Добігає до своєї кульмінаційної точки синодальний процес у католицькій Церкві, присвячений темі синодальності, який розпочався у жовтні 2021 року із консультацій на місцевому рівні. У жовтні ж цього року у Ватикані відбудеться друга сесія XVI Звичайній асамблеї Синоду Єпископів, тема якої: «Задля синодальної Церкви: сопричастя, участь і місія».

У рамках підготовки до жовтневої асамблеї представники єпископатів Європи, які є делегатами на ватиканському етапі синодального процесу, зустрінуться від 29 до 31 серпня в австрійському місті Лінц, щоб обмінятися думками щодо Instrumentum laboris, робочого документа, який приготував Генеральний Секретаріат Синоду. Серед учасників, зареєстрованих на сьогоднішній день, є голова Ради Єпископських Конференцій Європи (ССЕЕ) Преосвященний Ґінтарас Ґрушас (Архиєпископ Вільнюса) разом з віце-президентом Ладіславом Неметом (Архиєпископом Белграда), а також деякі очільники європейських єпископатів (кардинал Маттео Дзуппі з Італії, архиєпископ Франц Лакнер з Австрії, єпископ Фелікс Ґмюр зі Швейцарії), разом з іншими делегатами та експертами.

Організатором заходу є робоча група ССЕЕ, до якої входять архиєпископ Немет, богослов Крістоф Теобальд, теологиня Клара Чішар та каноністка Міріам Вейленс, які беруть участь у Синоді в якості експертів. Робоча програма розпочнеться зі вступного слова чеського богослова Томаша Галіка, після чого учасники працюватимуть у малих групах над трьома основними частинами документа («Стосунки», «Шляхи», «Місця»), застосовуючи метод «спілкування в Дусі», характерний для цього Синоду. Особливу увагу буде присвячено темі різноманітності в єдності Церкви.