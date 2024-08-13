Латинська Америка: конгрес про богослов’я у синодальному ключі

Рада Єпископатів Латинської Америки і Карибського регіону провела богословський конгрес, щоб замислитися над синодальним виміром богословського дискурсу та встановити зв’язки між богословськими інституціями регіону.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Богослов'я в синодальному ключі задля синодальної Церкви» – такою була тема Латиноамериканського богословського конгресу, організованого Радою єпископатів Латинської Америки і Карибського регіону (CELAM), який проходив у Боготі від 9 до 11 серпня 2024 року. Захід мав на меті сприяти більшій комунікації на шляху католицької богословської рефлексії з перспективи континенту. На нього було запрошено передусім представників університетів та богословських інститутів, богословів з церковних органів та богословських товариств національного та континентального рівнів. У ньому також взяли участь представники регіону у ватиканському Синоді Єпископів про синодальність.

На шляху до позитивної співпраці

«Майбутнє Церкви, наважуся стверджувати, певним чином перебуває в наших руках, тому для нас є привілеєм брати участь у цьому моменті, який ми переживаємо, будуючи разом, ведучи діалог, молячись, пізнаючи один одного, пам'ятаючи про те, що поставлено на карту», – сказав голова CELAM Преосвященний Жайме Шпенґлер, Архиєпископ Порту-Алегрі, під час прес-конференції, присвяченої презентації конгресу. «Ми повинні вміти співпрацювати в позитивний спосіб, щоб Церква могла виконувати свою місію в світі та в суспільстві», – додав він.

Спільний внесок у синодальний процес

Отець Карлос Марія Ґаллі, декан богословського факультету Аргентинського католицького університету та координатор богословсько-душпастирської групи CELAM, пояснив, що цей конгрес відбувся з метою об'єднати богословські інституції регіону та зробити свій внесок у синодальний процес на тему синодальності, зазначивши, що однією з безпосередніх цілей цього конгресу, в якому взяли участь понад 200 осіб особисто та 1600 дистанційно, було посприяти побудові мережі, яка об'єднає всі богословські інституції Латинської Америки та Карибського басейну.