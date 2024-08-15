В Осьвєнцімі відбудеться 15-й Європейський семінар примирення

Цьогорічні роздуми над зціленням ран, завданих Другою світовою війною, відбуватимуться на тлі війни, що триває у серці Європи та загальної глобальної нестабільності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Разом засвоїти урок Аушвіца: творити стосунки в конструктивний спосіб», – вже 15 раз під цим гаслом в польському місті Осьвєнцімі, в якому нацисти облаштували під час другої світової війни відомий концтабір, від 11 до 16 серпня 2024 р. відбуватиметься Європейський семінар примирення. Ініціативу організовує створена 2007 року Фундація святого Максиміліана Кольбе за підтримки єпископських конференцій Польщі та Німеччини. Зустріч збере «учасників з різних частин Європи, щоб дискутувати на тему примирення й діалогу на тлі поточних конфліктів у Європі та глобальної нестабільності», як зазначають організатори.

Преосвященний Людвіґ Шік, вислужений Бамберґський архиєпископ, який очолює Адміністративну Раду Фундації, так говорить про важливість цієї зустрічі: «У той час, коли посилюються конфлікти, коли ми є свідками занепаду дипломатичних зусиль, а соціальна згуртованість перебуває під загрозою екстремізму, важливо, щоб ми замислилися над нашим спільним минулим. З конфронтації з минулим випливає обов'язок трудитися заради демократії та верховенства права, заради справедливості та миру в Європі та світі».

Серед учасників семінару значну частину становитиме молодь, яка, за словами ієрарха, відіграє ключову роль у формуванні майбутнього, в якому переважатиме примирення. Він зазначив, що учасники «матимуть можливість поглиблено розглянути сучасні геополітичні виклики для миротворчої роботи в Європі на тлі важкого тягаря історії Аушвіца. Спираючись на власний досвід, вони зроблять внесок у розвиток глибшого розуміння механізмів, передумов та перспектив процесів примирення».

Окрім зустрічей з в'язнями Аушвіцу, дискусій та лекцій, програма включає відвідування державного меморіалу Аушвіц-Біркенау та участь у Євхаристійному богослужінні з нагоди 83-ї річниці від дня загибелі святого мученика Максиміліана Кольбе, яке відбудеться 14 серпня.