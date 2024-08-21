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2022.06.18 учасники Генеральної капітули Товариства святого Павла на аудієнції в Папи Франциска 2022.06.18 учасники Генеральної капітули Товариства святого Павла на аудієнції в Папи Франциска  (Vatican Media)
ЦЕРКВА

110 років Товариства святого Павла: бути справжніми апостолами

Генеральний настоятель паулістів звернувся із листом до послідовників блаженного Джакомо Альберіоне, ділячись думками про те, що означає сьогодні поширювати Боже слово через засоби комунікації.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ці 110 років історії та паулістського апостольства є спадщиною, яка спонукає нас піднести погляд вгору та ставати учасниками подій нашого людства. Сьогодні, як і вчора, потрібна відвага, щоб посвятитися місії, яка в комунікації визначає процес, що веде до змін, до “перетворення” історії, до переходу, який для святого Павла означає перехід від “старої” до “нової” людини», – читаємо у посланні Генерального Настоятеля Товариства святого Павла о. Домініка Солімана, яким він звернувся до Згромадження з нагоди 110-ї річниці його заснування. Саме 20 серпня 1914 року блаженний Джакомо Альберіоне започаткував Товариство святого Павла, а разом з ним – паулістську чернечу родину, яка сьогодні об’єднує 5 згромаджень.

Місією товариства є євангелізація через засоби суспільної комунікації та друковане слово, наповнюючи християнським змістом культуру, а також молитва в цьому намірі. Послідовники блаженного Джакомо Альберіоне служать і в Україні. В Хмельницькому є спільнота Сестер Учениць Божественного Вчителя, а у Львові – спільнота Товариства святого Павла, члени якого відомі також як отці паулісти. Також у Львові діє «Видавництво святого Павла».

Апостол – це і той, хто молиться, і той, хто поширює слово

«У 1914 році, – зазначає у своєму посланні о. Соліман, – були інші виклики і можливості для Церкви у її прагненні звіщати Христа. Сьогодні ми разом з Папою Франциском носимо в наших серцях вразливе і суперечливе людство, яке прагне змін, часто не маючи справжнього компасу, окрім ринку та економіки. Сама ж сучасна комунікація пристосовується до інтересів небагатьох, тоді як алгоритми визначають рішення багатьох». У цьому контексті він звертає увагу на комунікацію не лише як на спосіб висловлювання, але «як на зустріч, між собою та з Ісусом, Дорогою, Істиною та Життям».

«Століття біблійного апостольства, яке ми відзначаємо цього року, дає нам можливість оживити найсправжніший сенс нашого покликання, – веде далі Генеральний Настоятель. – Ми справді є “апостолами”, як святий Павло і блаженний Альберіоне, і коли ми даруємо Ісуса, Отче Слово, ми беремо участь у тій зустрічі, яка перетворює і зцілює кожну рану людства». У цьому контексті він наводить слова засновника, який повчав, що «апостолом є той, хто молиться, хто промовляє, хто діє, хто страждає, хто любить, хто вірить, хто надіється. Але також і значною мірою апостолом є той, хто пише, хто друкує, хто поширює Боже слово». «Прямуймо вперед у надії і разом прославляймо Пресвяту Тройцю за дар паулістського життя», – підсумовує о. Домінік Соліман своє звернення до спільноти Товариства святого Павла з нагоди 110-річчя заснування.

21 серпня 2024, 11:51
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