Єпископи Канади у другу річницю візиту Папи про шлях примирення і надії

З нагоди другої річниці Апостольської подорожі Папи Франциска до Канади, члени місцевого єпископату оприлюднили лист «До Божого люду», в якому зазначають, що вони «залишаються відданими солідарності» з корінними народами.

Світлана Духович – Ватикан

Відшкодування через фонд примирення, полегшений доступ до архівів дієцезій та чернечих місіонерських згромаджень, діалог з корінними народами, продовження шляху єдності та надії – такі зобов'язання перелічує Канадська Єпископська Конференція у своєму «Листі до Божого люду», опублікованому 24 липня 2024 р. з нагоди другої річниці початку Апостольської подорожі Папи Франциска до цієї країни (24-30 липня 2022 року).

Смуток з приводу завданої шкоди

Під час цього покаянного паломництва, як пригадують єпископи, Святіший Отець на зустрічі зі старійшинами корінних народів та колишніми вихованцями шкіл-інтернатів у Масквачі (Едмонтон) «приніс глибокі та щирі вибачення корінним народам і попросив у Бога прощення за страждання, яких вони зазнали в канадських школах-інтернатах». «У цю річницю ми роздумуємо над глибоким сумом, який висловив Папа Франциск з приводу руйнівних наслідків системи шкіл-інтернатів для корінних народів, а також над шляхом примирення та зцілення, який ми разом розпочали», – пишуть єпископи. Йдеться про школи-інтернати, створені урядом країни наприкінці ХІХ століття, які проводили політику асиміляції дітей корінних народів. Провадити ці школи уряд доручив релігійним організаціям, між якими були й католицькі інституції. Метою Апостольської подорожі Папи Франциска до Канади у липні 2022 р. було підтримати процес зцілення та примирення з корінними народами, який започаткувала місцева Церква.

Фінансове відшкодування

Що стосується фінансової підтримки, єпископат Канади повідомляє, що зобов'язався зібрати 30 мільйонів канадських доларів на проекти, спрямовані на зцілення і примирення з корінними народами. Ці проекти визначаються та обираються місцевими народами і контролюються Фондом примирення корінних народів. «Ми раді повідомити, що Фонд вже зібрав понад 15 мільйонів доларів, а отже, випередив свій п'ятирічний план збору коштів», – читаємо в заяві.

Допомогти шукати правду

Коментуючи своє зобов’язання полегшити доступ до архівів, канадські єпископи підкреслюють: «Правда повинна передувати примиренню, і ми наполегливо заохочуємо всі дієцезії надавати свої відповідні документи дослідникам і громадам корінних народів, щоб допомогти їм знайти правду, яку вони шукають».

В заяві також вказується на важливість поширювати атмосферу діалогу і слухання. З цією метою в рамках Єпископської Конференції Канади були створені структури, завдання яких полягає в тому, щоби сприяти кращому розумінню традицій корінних народів та їхніх культурних, мовних і духовних цінностей.

«Шлях примирення і надії – це шлях, яким ми повинні йти разом, – пишуть на завершення єпископи. – Ось чому ми будемо продовжувати слухати і підтримувати постраждалих і корінні громади на цьому шляху. Ми вдячні всім, хто супроводжує нас на цьому шляху зцілення та примирення».