Єпископ Скомаровський: візит кардинала Пароліна – знак Божої турботи

В інтерв’ю для ватиканських медіа Голова Конференції римо-католицьких єпископів України ділиться думками про значення участі Папського Легата кардинала Пʼєтро Пароліна у заключному богослужінні щорічного паломництва до Всеукраїнського Марійського санктуарію в Бердичеві. «Це знак Божої турботи про нас і знак того, що Папа є близько нас, що він молися за нас», – наголошує він.

Світлана Духович – Ватикан

Вже починаючи від XVII сторіччя вірні католики вирушали на паломництво до Матері Божої Бердичівської, аби випрошувати в неї посередництво у різних потребах. І сьогодні в Марійській святині в Бердичеві, що була проголошена всеукраїнським санктуарієм, до неба невпинно линуть молитви за мир в країні, що вже майже два з половиною роки страждає від повномасштабного російського вторгнення. Цього року паломники зможуть помолитися разом з кардиналом Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу: у неділю, 21 липня 2024 року, він, як Папський Легат, очолить заключне богослужіння паломництва. «Це знак того, що Папа є близько нас, і свого найближчого співробітника він посилає як легата, що був разом з нами, показав, що його серце є теж близько нас, що він молися за нас», – зазначає в інтерв’ю для Радіо Ватикану-Vatican News Голова Конференції римо-католицьких єпископів України Луцький єпископ Віталій Скомаровський, ділячись думками про цю подію.

Конференція римо-католицьких єпископів разом з Нунцієм в Бердичівському санктуарії

Єпископська Конференція Римо-Католицької Церкви в Україні попросила Папу надіслати легата на паломництво у Бердичів. Як виникла така ідея і яке значення Ви вкладаєте у цей жест?

Паломництво в Бердичів є найбільш визначною подією, тому що Матір Божа Бердичівська, Матір Божа з гори Кармель, проголошена Конференцією [ред. римо-католицького] єпископату Покровителькою України. Ця святиня в Бердичеві є нашим національним санктуарієм, і паломництво туди в липні місяці є найбільш визначною подією, найбільшим паломництвом, де збирається вся Церква зі всіх куточків України. Кожного року ми запрошуємо когось, хто може очолити це богослужіння: це єпископи з різних країн. Наприклад, до війни [ред. у 2020 р.] у нас був кардинал Конрад Краєвський та багато інших єпископів. І коли постало питання кого запросити цього разу, то Митрополит Львівський Мечислав Мокшицький подав ідею запросити кардинала Пʼєтро Пароліна. Ми дуже щасливі, що Святіший Отець призначив кардинала П'єтро Пароліна як Папського Легата на завершення цього паломництва. Вперше в історії Папський Легат буде присутній на цьому паломництві. Це виражає близькість Святішого Отця до нашого народу, і маю надію, що ця спільна молитва принесе великі плоди.

Яке значення має санктуарій у Бердичеві для вірних римо-католиків в Україні?

Історія цього санктуарію є багата, вона сягає початку XVII століття. Цю історію, певним чином, можна пов'язати також із сучасністю. Київський воєвода Януш Тишкевич, який мав свої маєтки теж в Бердичеві, потрапив у татарський полон, і там йому наснився сон, в якому він бачив монахів, які молилися за його звільнення перед іконою Божої Матері. Потім він звільнився з цього полону і перебуваючи в Любліні, зайшов у храм. Там він побачив картину зі свого сну: монахи-кармеліти молилися до Богородиці. Тоді він відразу, не роздумуючи, передав землі для кармелітів, щоб вони там розпочали будувати власне цей санктуарій. І ікона Матері Божої, яка зберігалася у їхній родині, була передана для цього санктуарію. Відтоді вона стала відомою великими благодатями, які люди випрошували перед нею. І багато тисяч людей приходило на паломництво у Бердичів. Протягом своєї історії Бердичів переживав різні ситуації, належав до різних держав. Були і моменти благополуччя, і моменти руйнування, але завжди, навіть і в радянські часи, цей святковий день зберігався. Хоча богослужіння відбувалися в маленькій каплиці, але люди теж приїжджали помолитися перед іконою. І коли була відновлена незалежність України, тоді цей культ розвинувся і Конференція єпископату прийняла рішення, що це буде наш національний санктуарій в Бердичеві, і Матір Божа Бердичівська була проголошена покровителькою нашої країни.

Марійський санктуарій в Бердичеві

Вже майже два з половиною роки Україна страждає від російського повномасштабного вторгнення. Як би Ви могли описати загальну ситуацію, настрій людей в країні у цей час?

У стосунку до того, що ми переживаємо, скажу: ми перебуваємо в стані війни, в нас немає повністю безпечних місць. І тому також ці урочистості в Бердичеві будуть узгоджуватися з вимогами безпеки. Це виглядало зовсім інакше, мабуть, якщо би війни не було. Але щоб описати цей стан, я міг би це порівняти з тим, як людина ходить до праці, тобто, не залежно від того, чи є настрій, чи немає настрою, чи хочеться, не хочеться, людина йде і працює. Так само і ми тут, в Україні: звичайно, ми не хочемо цієї війни. Ми дуже сильно прагнемо миру, ми дуже про це молимося, але ми мусимо це пережити.

Яке значення має для Вас особисто і для всіх католиків в Україні, що з ними буде молитися Папський представник?

Для нас це є, насамперед, знаком Божої турботи про нас. Ми бачимо, що хоча пройшло так багато часу – вже два з половиною роки від початку війни – але, слава Богу, люди не забувають про Україну. Мали би втомитися, але не втомлюються, і допомагають нам я лише можуть – і цілі країни, народи, які солідарні з нами, і в тому числі Святий Престол. І це знак того, що Папа є близько нас, і свого найближчого співробітника він посилає як легата, щоб був разом з нами, показав, що його серце є теж близько нас, що він молися за нас. І це добрий знак. Я думаю, що це є теж сильна молитва перед Богом, яка випросить нам ті благодаті, яких ми потребуємо.

Бердичівська ікона Матері Божої

Кардинал Паролін двічі побував в Україні: в червні 2016 року та в серпні 2021 року. Це буде перший візит Державного Секретаря Святого Престолу після початку повномасштабного російського вторгнення. Окрім очевидних змін, спричинених війною, чи Ви вважаєте, що є також інші речі, які будуть новими для кардинала?

Я думаю, що кардинал Паролін, з огляду на його служіння в Церкві, дуже добре знає цю ситуацію, яка в нас: він багато зустрічається зі священиками, єпископами, просто з людьми з України. Натомість, для нас це буде доброю нагодою подякувати йому за його працю, тому що ця праця в багатьох випадках нікому невідома. Я маю на увазі не тільки його особисто, але і всіх його співпрацівників з Державного Секретаріату. Знаємо, скільки Святий Престол доклав зусиль для того, щоб повертати наших дітей, яких вивезли до Росії, і частково є успіхи в цьому. Також це стосується обміну полонених, чи якихось інших гуманітарних проектів; Святий Престол надає нам також дуже багато допомоги. Тому присутність Папського Легата буде нагодою теж подякувати і виразити нашу вдячність Святому Престолу.

У вівторок, 16 липня, Ви взяли участь у єпископській хіротонії нового Мукачівського греко-католицького єпарха Теодора Мацапули. Що би Ви хотіли сказати про цю подію, з перспективи співпраці між католиками різних традицій в Україні?

Мене в цій події вразило те, що приїхало дуже багато єпископів: це і члени Синоду УГКЦ, який нещодавно відбувся, також дуже багато представників тих греко-католицьких єпархій по всьому світі, які вважають Мукачівську єпархію своєю материнською Церквою, а також римо-католицькі єпископи. Це нагода разом молитися, а також показати нашу єдність. Тому що наша співпраця має багато аспектів, вона розвивається. І так само і тут: я знаю від єпископа Миколи Лучка [римо-католицький єпископ Мукачева], єпископа Ніла Лущака [Мукачівський греко-католицький єпископ-помічник, дотеперішній адміністратор єпархії], і від нового єпископа Теодора, що ця співпраця дуже добре укладається, і багато речей ми можемо разом зробити. Тому ми шукаємо ще якісь нові дороги для вираження цієї єдності, задля кращого служіння для нашого народу.

Що би Ви хотіли сказати католикам у всьому світі, які долучаться до молитви разом з Папським Легатом у санктуарії в Бердичеві?

Я так думаю, що якщо Святіший Отець посилає Папського Легата на закінчення паломництва до Матері Божої, то цим теж він хоче виразити важливість молитви і важливість молитви до Богородиці. Цікаво, що там в Бердичеві будуть передані дієцезіям фігури святого Архангела Михайла, які були посвячені на Монте-Ґарґано в Санктуарії Архангела Михаїла в Італії. І це посвячення відбулося якраз 8 червня у свято Непорочного Серця Марії. І такі знаки, немов би, вказують на те, що ми маємо більше молитися до Богородиці, так, як Вона просила нас: просила, щоб ми молилися про навернення Росії, про мир, про те, щоби війна припинилася. І з такими надіями, з такою інтенцією ми теж робимо паломництво у Бердичів, щоб просити про мир Богородицю. І просимо всіх людей, всіх християн, наших братів і сестер молитися за нас, про мир в Україні до Пресвятої Діви Марії.