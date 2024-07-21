Проща до Бердичева з Папським Легатом: враження учасників

Вдячність, заохочення і надія – такі почуття зародилися в серцях учасників заключних урочистостей паломництва в Бердичівському санктуарії, які очолив Папський Легат кардинал Пʼєтро Паролін. Своїми враженнями вони поділилися в інтерв’ю для ватиканських медіа.

о. Маріуш Кравєц, SSP - Бердичів

Свята Меса в Бердичівському санктурії Матері Божої Святого Скапулярію, якою в неділю, 21 липня 2024 р., завершилося національне паломництво українських римо-католиків, була центральною подією візиту кардинала Пʼєтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, якого Папа Франциск призначив своїм Легатом. Важливою ця подія стала для її учасників, про що вони розповіли в коментарі для Радіо Ватикану-Vatican News.

Зміцнені знаками віри

«Насамперед, я дякую Богові за дуже багато знаків, якими Він підтверджує свою присутність, – зазначає єпископ Пало Гончарук, ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії. – Усвідомлення цього заохочує до того, щоби далі продовжувати робити те, що ми робимо: молимося, допомагаємо, віримо. Це заохочує також не падати, не піддаватися різним новинам, подіям, які несуть у собі силу знеохочення. Це знак Божої присутності, через те, що і базиліка оголошена сьогодні тут, і що з нами є кардинал Паролін, Державний Секретар, і те, що фігури святого Михаїла Архангела, якому цей рік присвячений в Україні, це все сьогодні відбулося тут. І ми, зміцнені цими знаками, вірою, і також Божою благодаттю, далі йдемо вперед».

єпископ Павло

Багато людей прийшли щиро молитися

Паломниця, яку звати Марія, висловила вдячність, насамперед Богові і Богородиці за можливість молитися в Національному санктуарії Діви Марії Бердичівської. «Багато людей прийшли щиро помолитися, попросити миру для України, закінчення війни. І молимося теж до святого Архангела Михаїла про його заступництво, за священиків. Дякуємо Богові за кардинала П'єтро Пароліна, який не побоявся, приїхав до нас в Україну, щоб помолитися, співслужити разом з єпископами нашої Церкви, разом зі священиками і з простими людьми. Ми просимо миру в Господа Бога і заступництва Пресвятої Діви Марії, Цариці Миру, щоб Вона опікувалася нами, нашим народом, нашими військовими, їхніми родинами, а також сім'ями. Просимо також зцілення для наших поранених. Участь у цих урочистостях дала мені дійсно глибокі переживання, таку глибоку зустріч з Дівою Марією, яка тут є нашою мамою. Ми прийшли до неї зі своїми болями, своїми турботами, щоб віддати Їй все мамі і бути разом з нею. Просимо Її, щоб Вона наші прохання могла занести до Свого Сина Ісуса Христа і зцілити рани нашого народу. Велике враження на мене справило теж те, що єпископи посвятили нашу Україну Непорочному Серцю Діви Марії».

Марія

Молитва за мир, за захиснків і звільнення полонених

Про свій досвід розповів також Максим Железницький, керівник служби охорони в Бердичівському санктуарії. «Враження неймовірні, тому що для нас, бердичівлян, ці дні – це завжди неймовірна радість. А тим більше тепер, коли приїхав Папський Легат кардинал Паролін, це дійсно велика вдячність також і Святішому Отцю, тому що знаємо, що кожна загальна аудієнція, чи молитва “Ангел Господній” завжди завершується видимим знаком, що він знає про Україну, що він молиться про Україну. А загалом, атмосфера на цьому святі, як завжди, неймовірна, завжди відчутно, що Божа благодать, Матінка Божа нами опікується. Ми всі – і ті, хто служить в охороні, чи працює в інших службах, чи просто паломник, чи місцеві мешканці, парафіяни чи гості, – ми всі просимо Матінку Божу, Володарку України про мир в Україні, про захист для всіх наших військових, про повернення полонених. І це найголовніше».

Максим

Взаємні обійми

У заходах та зустрічах, які відбуваються в рамках візиту кардинала Пʼєтро Пароліна в Україну, бере участь також Посол України при Святому Престолу Андрій Юраш. В коментарі для ватиканських медіа він поділився думками про важливість двостороннього обміну. «Це дуже важливий момент: коли Папа не може приїхати, він посилає найближчого співробітника, найважливішу після нього людину і в Католицькій Церкві, і в Державному Секретаріаті для того, щоб передати своє особисте послання. Тому є вдячність, є розуміння, і ці меседжі будуть почуті українським суспільством», – зазначив представник України при Святому Престолі, вказуючи також і на зворотній напрямок: «Ми хочемо і зворотного руху: щоби кардинал почув, як Україна вдячна за те, що робить він особисто, що робить Святий Престол, також і через місію кардинала Дзуппі, через гуманітарну допомогу, через молитву, через модерацію з іншими державами, через впливи на духовенство в інших державах, і через єпископат і спільноти. Я вважаю, що це дуже важливий рух з двох боків: кардинал приносить свою благу вістку, а Україна відповідає вісткою подяки, любові і обіймами для Його Еміненції, а через нього – для Його Святості», – сказав Андрій Юраш.

Андрій Юраш