Кардинал Толентіно де-Мендонса про роль Євхаристії в подружжі

Пресвята Євхаристія як джерело, центр і вершина християнського життя була в центрі уваги роздумів, якими Префект Дикастерії у справах культури та освіти поділився з учасниками міжнародної зустрічі подружнього руху «Équipes Notre-Dame».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Щоб глибше зрозуміти християнське подружжя, ми повинні виходити з Євхаристії, яка надає йому структуру, служить його джерелом і є дієвою моделлю», – зазначив кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, Префект Дикастерії у справах культури та освіти, виступаючи під час ХІІІ Міжнародній зустрічі руху для християнських подружніх пар «Équipes Notre-Dame» (Гуртки Пресвятої Богородиці). Цей подружній рух зродився у Франції в першій половині ХХ століття з метою допомагати парам дозрівати в таїнстві Подружжя. Згадані «équipe» складаються із 5-7 пар та священника-асистента, які періодично зустрічаються для молитви та взаємообміну, поглиблюючи різні духовні теми.

Від 15 до 20 липня 2024 р. в північноіталійському місті Турині відбувається міжнародна зустріч, яка зібрала понад сім тисяч учасників руху із 86 країн світу. серед доповідачів є також представники Римської курії. Префект Дикастерії в справах культури і освіти виголосив доповідь на тему «Пресвята Євхаристія – джерело, центр і вершина християнського життя».

Підтримка на дорозі покликання

Кардинал навів слова Анрі Каффареля (1903-1996), французького священника, який заснував цей міжнародний рух: «Чоловіче і дружино, ви, що споживаєте Тіло Христове, що п'єте Його Кров, що у своїй душі і в своєму тілі проживаєте Христове життя, що перебуваєте в Ньому, а Він у вас, як ви можете не любити один одного любов'ю, відмінною від любові інших людей, любов'ю, що воскресла? Чи можете ви дивитися один на одного, ділитися своїми печалями і радощами, віддаватися один одному всім серцем, всім тілом, допомагати один одному все життя, не відчуваючи, що ви проживаєте велике таїнство?».

«Велике таїнство» подружжя, як підкреслив префект Дикастерії культури та освіти, потребує, отже, «щоб його розуміли в нерозривності з таїнством Євхаристії», оскільки подружжя проживає у своїх душах і тілах «Христове життя», вони перебувають у Христі, а Христос – в них. Ось чому християнські пари покликані визнати, що вони не можуть жити без Євхаристії, як підкреслив Папа Франциск в апостольському напоумленні «Amoris laetitia», де він стверджує, що «Євхаристійна пожива є силою і спонукою, щоб кожного дня жити шлюбним завітом» (п. 318). У цьому контексті доповідач навів слова, які Папа Франциск сказав, коли у травні цього року приймав керівників руху: «Сьогодні прийнято вважати, що успіх подружжя залежить лише від бажання людей. Це не так. Якби це було так, то шлюб був би тягарем, ярмом, покладеним на плечі двох бідних створінь. Подружжя, натомість, є “кроком на трьох”, в якому присутність Христа у подружній парі робить подорож можливою, а ярмо перетворюється на взаємодію поглядів: погляду між чоловіком і дружиною, погляду між подружжям і Христом».