Тимор-Лешті: приготування до візиту Папи – знаку надії та єдності

Католицька Церква на острові Тимор, яка переживає період розквіту, з нетерпінням очікує зустрічі зі Святіший Отцем під час його візиту до країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У місті Купанґ, найбільшому осередку в західній частині острова Тимор, сотні людей готуються зустріти Папу Франциска, який цьогоріч від 2 до 13 вересня відвідає Індонезію, Папуа-Нову Гвінею, Тимор-Лешті та Сінґапур. За прогнозами, приблизно 10 тисяч вірних з дієцезій Купанґ і Атамбуа поїдуть на інший бік острова, щоб взяти участь у Святій Месі на еспланаді Тачі-Толу. Про це повідомляє інформаційне агенство Fides, яке поспілкувалося з архиєпископом архидієцезії Купанґ Хіронімусом Пакаеноні. Ієрарх переконаний, що Апостольська подорож Святішого Отця є важливою не лише для католиків, але й для всього населення.

Значний розвиток життя Архидієцезії

Архидієцезія Купанґ включає в себе західно-центральну частину острова Тимор та острови Роті, Саву, Семау і Алор, де проживає понад 1,6 мільйона людей. Місцеве населення на 60% складається з християн-протестантів, приблизно 35% ідентифікують себе як католики і лише 3-4% є мусульманами. Архидієцезія нараховує 35 парафій, і в усіх них зростає кількість вірних, а також збільшується активність парафіян в житті Церкви і у приступанні до Святих Тайн. «Віра жива, ми бачимо це особливо серед молоді. Ми бачимо це з покликань до священства, які Господь продовжує дарувати нам: у Малій семінарії у нас нараховується понад 100 осіб, а в духовній семінарії навчається 90 семінаристів», – ділиться архиєпископ Пакаеноні, додаючи, що Євангеліє продовжує приваблювати молодь. На території Архидієцезії діють також понад 90 католицьких шкіл, присутні богопосвячені особи з п’ятдесяти трьох згромаджень, а незабаром чотирнадцять випускників духовної семінарії стануть священниками.

Знакова молитва, здатна гоїти рани минулого

«Ми співпрацюємо з урядом Індонезії, щоб допомогти католикам взяти участь у візиті Папи в Ділі, столиці Тимору-Лешті», – розповідає архиєпископ Купанґу. У цьому місці, де побуває Святіший Отець з 9 по 11 вересня, також очікується присутність вірних зі всієї Індонезії. Найбільше їх прибуде на Святу Месу, яку Святіший Отець відслужить на околиці Ділі. У 1987 році на цьому місці десятки тисячі людей єдналися в молитві під проводом святого Івана Павла ІІ під час його Апостольської подорожі в період, коли Тимор-Лешті ще перебував під владою Індонезії.

Після 1999 року, коли Тимор-Лешті проголосив свою незалежність на референдумі під егідою ООН, розпочався час напруженості і розгубленості, позначений насильством і масовими вбивствами з боку проіндонезійських озброєних груп, й водночас появою біженців зі сходу Тимору, які рятуючись, втекли в міста Атамбуа і Купанґ, де католицька громада зробила все можливе, щоб прийняти їх, втілюючи різні ініціативи солідарності. Приблизно 250 тисяч біженців поступово повернулися до своїх домівок після настання періоду зцілення травм і процесу гоєння ран минулого. Як зауважує архиєпископ Пакаеноні, деякі труднощі і страждання серед населення існують дотепер, особливо в сім’ях, які внаслідок насильства втратили близьких. «Присутність Папи зможе скріпити шлях зближення і примирення», – зазначає він.