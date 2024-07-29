У Сеулі офіційно розпочали приготування до Світових Днів Молоді 2027

«Папа дивиться на вас, молодь Кореї, з великою довірою і любов'ю. Він визнає важливий внесок, який ви можете зробити у проведення Світових Днів Молоді в Сеулі 2027 року, і супроводжує вас своїми молитвами», – наголосив Архиєпископ Сеула Пітер Сун-Тайк Чунґ, звертаючись до молоді, що взяла участь в урочистому заході з нагоди офіційного початку приготування до СДМ.

Світлана Духович – Ватикан

У неділю, 28 липня 2024 р., у катедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії в Сеулі відбулася урочиста церемонія старту підготовчого шляху до Світових Днів Молоді, що у 2027 році відбудуться в південнокорейській столиці. Серед почесних гостей заходу були Апостольський Нунцій в Кореї Архиєпископ Джованні Ґаспарі, секретар Дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя Ґлейсон де Паула Соуза, дипломатичні представники з восьми країн, а також представники місцевої адміністрації.

Перед початком Святої Меси молоді корейці разом з представниками молоді з інших країн занесли до катедрального собору 193 прапори, які символізували відповідь країн на запрошення Папи Франциска провести у Сеулі Всесвітні Дні Молоді у 2027 році.

Важливим моментом церемонії стало проголошення Декларації про офіційний початок приготування до СДМ 2027 року. Його зачитав Голова організаційного комітету СДМ Сеульський Архиєпископ Пітер Сун-Тайк Чунґ, який також очолив богослужіння. У своїй проповіді він висловив сподівання, що «Церква запропонує платформу для молоді нашого часу, на якій вони зможуть проявити себе як головні герої власних наративів». «Я впевнений, – сказав він, – що цей майданчик стане нагодою та простором надії для всіх вас. Я хочу разом з вами плекати цю спільну надію через СДМ. Я вірю, що СДМ є безцінною можливістю для молоді з усього світу, зокрема і для нашої корейської молоді, роздумувати над цими складними завданнями та брати участь у їх вирішенні. Вкрай важливо, щоб в цей період, коли ми старанно готуємося до цієї подорожі, ми об'єднали наші серця, молилися разом і розпізнавали провід Святого Духа».

Спільну молитву різними мовами очолили молоді люди з різних країн, що символізувало глобальну єдність, якою надихається СДМ.

Наприкінці Святої Меси до присутніх звернувся Апостольський Нунцій архиєпископ Джованні Ґаспарі. Він підкреслив глибокий зв'язок між Папою та молоддю, зазначивши, що «молодь вселяє надію в серце Папи». «Папа дивиться на вас, молодь Кореї, з великою довірою і любов'ю, – зазначив архиєпископ. – Він визнає важливий внесок, який ви можете зробити у проведення Світових Днів Молоді в Сеулі 2027 року, і супроводжує вас своїми молитвами».

Секретар Дикастерії у справах мирян, сім'ї та захисту життя Ґлейсон де Паула Соуза висловив вдячність та оптимізм, зауваживши, що «Папа Франциск обрав Сеул місцем проведення майбутніх Світових Днів Молоді, знаючи про багату історію та культуру Кореї». «Сеул – це місто, яке втілює дух інновацій та надії, цінності, які є невід'ємними для нашої місії. Усім присутнім молодим людям і тим, хто не зміг приєднатися до нас, я щиро бажаю, щоб ця подорож стала для вас часом відкриттів, зростання і радості. Бажаю вам повернутися додому натхненними та мотивованими творити зміни у своїх громадах та в усьому світі».